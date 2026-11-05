Доллар после выборов в США и новые действия НБУ: что с курсом? (видео)

Приблизится ли доллар к 46,50 грн, а евро к 52,10 грн уже 5−11 ноября?

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После промежуточных выборов в США и на фоне противостояния Вашингтона и Тегерана, мировые финансовые рынки остаются нестабильными. Цены на нефть резко колеблются, золото реагирует на политическую неопределенность, а высокий спрос на валюту продолжает давить на гривну.

В Украине ситуацию усложняют начало отопительного сезона, увеличение расходов на импорт энергоносителей и последствия российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Сможет ли Нацбанк сдержать девальвационное давление?

Какого курса доллара и евро ждать в банках и обменниках?

И как выборы в США и события на Ближнем Востоке окажут влияние на золото, серебро и нефть?

Ответы — в новом прогнозе.