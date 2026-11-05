Приблизится ли доллар к 46,50 грн, а евро к 52,10 грн уже 5−11 ноября?
Доллар после выборов в США и новые действия НБУ: что с курсом? (видео)
После промежуточных выборов в США и на фоне противостояния Вашингтона и Тегерана, мировые финансовые рынки остаются нестабильными. Цены на нефть резко колеблются, золото реагирует на политическую неопределенность, а высокий спрос на валюту продолжает давить на гривну.
В Украине ситуацию усложняют начало отопительного сезона, увеличение расходов на импорт энергоносителей и последствия российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
- Сможет ли Нацбанк сдержать девальвационное давление?
- Какого курса доллара и евро ждать в банках и обменниках?
- И как выборы в США и события на Ближнем Востоке окажут влияние на золото, серебро и нефть?
Ответы — в новом прогнозе.
Источник: Минфин
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https://www.youtube.com/watch?v=SsKwE9mUPuk