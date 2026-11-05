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5 ноября 2026, 9:08 Читати українською

Нужно ли платить налоги с чаевых через QR-код: разъяснение ГНС

В Украине чаевые, которые работники ресторанов, кафе и других заведений получают через QR-код или непосредственно на банковскую карту, подлежат налогообложению. Из таких доходов необходимо уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

В Украине чаевые, которые работники ресторанов, кафе и других заведений получают через QR-код или непосредственно на банковскую карту, подлежат налогообложению.
В ГНС пояснили, что способ получения чаевых не влияет на обязанность платить налоги.
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Сколько налогов нужно уплатить

В ГНС пояснили, что способ получения чаевых не влияет на обязанность платить налоги. В то же время, порядок налогообложения зависит от того, кому именно поступили средства — работнику или заведению.

Если QR-код ведет непосредственно на банковскую карту официанта или другого работника, чаевые считаются его личным доходом.

В таком случае работник самостоятельно декларирует полученные денежные средства и уплачивает налоги.

Если чаевые поступают через платежный терминал или на счет предприятия или ФЛП, заведение отражает их в учете. При выплате этих средств работнику заведение само содержит и перечисляет налоги в бюджет.

Когда нужно подавать декларацию

Работникам, получающим чаевые непосредственно на карту, не нужно подавать декларацию после каждого перевода.

Налоговым периодом есть календарный год, поэтому декларировать такие доходы нужно один раз в год.

В частности, за чаевые, полученные в течение 2026 года, необходимо:

  • До 1 мая 2027 года — подать декларацию об имущественном положении и доходах.
  • До 1 августа 2027 года — уплатить НДФЛ и военный сбор.

Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет налогоплательщика.

Если же налоги с чаевых уже удержало заведение, работнику не нужно дополнительно декларировать именно эти средства.

Можно ли считать чаевые подарком

В налоговой подчеркивают, что регулярные чаевые за предоставленные услуги не считаются не облагаемыми налогом подарками.

Даже если клиент указал в назначении перевода «благодарность» или «на кофе», это не освобождает получателя от уплаты налогов.

ГНС рекомендует работникам хранить банковские выписки или вести собственный учет поступлений, чтобы отделять чаевые от других переводов, включая возврат долгов или средств от родственников.

Отдельный журнал учета законодательство не требует, однако работник должен иметь возможность подтвердить общую сумму полученных за год чаевых.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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