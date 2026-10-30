Банк Сич окончательно ликвидировали: сколько выплатили вкладчикам и что будет с долгами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО «БАНК СИЧ» и прекратил выплаты вкладчикам. За время процедуры клиенты получили 1,273 млрд грн гарантированного возмещения. Теперь невыполненные требования кредиторов, оставшиеся после продажи активов банка, считаются погашенными по закону.

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Вкладчикам выплатили более 1,2 млрд грн

29 октября 2026 Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил ликвидационный баланс АО «БАНК СИЧ» и отчет о завершении ликвидационной процедуры. Соответствующее решение исполнительная дирекция Фонда вынесла под номером 883.

Это означает, что выплаты гарантированного возмещения бывшим вкладчикам банка прекращены. Всего за время ликвидации они получили 1273 млн грн.

По закону утверждение ликвидационного баланса является основанием для завершения процедуры ликвидации банка. С этого же дня Фонд больше не производит выплаты гарантированных сумм вкладчикам.

Что будет с долгами банка

Отдельный результат завершения ликвидации касается кредиторов, чьи требования не удалось удовлетворить за счет продажи имущества и активов банка.

Согласно статье 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», такие требования на дату составления ликвидационного баланса считаются погашенными.

Речь идет именно о юридическом завершении расчетов в рамках ликвидационной процедуры. Невыплаченные требования кредиторов после ее завершения не остаются открытыми обязательствами банка.

Накопительный счет банка закрыт

После утверждения ликвидационного баланса Фонд закрыл накопительный счет АО «БАНК СИЧ».

В связи с этим его предыдущие банковские реквизиты больше не действуют. Платежи на этот счет не принимаются.

Как Фонд гарантирования возвращает деньги вкладчикам ликвидированных банков

После начала полномасштабной войны с украинского банковского рынка принудительно вывели ряд учреждений. По данным директора-распорядительницы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольги Билай, за первые три года войны это касалось 10 банков. Девять из них были направлены на ликвидацию, еще один, Sense Bank, национализировали.

Среди банков, ликвидацию которых начали после февраля 2022, были М Р Банк , Проминвестбанк, Мегабанк, Банк Сич, Айбокс Банк, Банк Форвард и Конкорд. В 2026 году к этому перечню добавились РВС Банк и Мотор-Банк.

Сам факт прекращения работы банка еще не означает завершения его ликвидации. Фонд должен продать активы учреждения, провести расчеты с кредиторами и утвердить ликвидационный баланс. Этот процесс может занять несколько лет. В мае 2026 года ФГВФЛ завершил ликвидацию банка «Конкорд». В октябре аналогичного этапа достиг и Банк Сич.

За время полномасштабной войны Фонд гарантирования вкладов выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 9,4 млрд грн. Всего за весь период работы сумма возмещений превысила 105 млрд грн. Компенсации получили более 2 млн вкладчиков, обратившихся за гарантированными выплатами.

Полное возмещение вкладов физических лиц и предпринимателей было введено 13 апреля 2022 года. Во время военного положения государство гарантирует возврат всей суммы депозита вместе с начисленными процентами. Это правило распространяется на банки, решение о неплатежеспособности которых было принято после указанной даты.