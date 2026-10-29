Universal Bank представил опыт управления во время войны на форуме в Варшаве

Непрерывность банковских услуг, быстрота принятия решений и поддержка команды стали темами разговора с участием представителей Universal Bank на 32-м Banking & Insurance Forum. Мероприятие состоялось 26−27 октября в Варшаве и объединило представителей банковского, страхового и технологического секторов.

Председатель Правления Universal Bank Ирина Староминская и член наблюдательного совета банка Марцин Петриковский приняли участие в разговоре «Лидерство во времена неопределенности: как строить организации, готовые к постоянным изменениям». Сессия открыла тематический блок о компетенциях будущего в финансовых организациях.

На примере работы monobank Universal Bank в условиях полномасштабной войны они рассмотрели, как адаптировать управленческие решения к новым обстоятельствам, поддерживать доступность сервисов и сохранять доверие клиентов. В центре внимания было сочетание оперативного реагирования на вызовы с долгосрочными задачами банка: финансовой устойчивостью и развитием цифровых услуг.

Отдельно говорили о команде и ее роли в обеспечении стабильной работы. Постоянные изменения требуют от руководителей способности быстро пересматривать решения, организовывать взаимодействие между командами и поддерживать людей, ежедневно обеспечивающих обслуживание клиентов.

Беседа дополнила более широкую программу форума, посвященную цифровой трансформации, искусственному интеллекту и кибербезопасности. Украинский опыт добавил к этим темам практическое измерение: как сохранять управляемость финансового учреждения и продолжать его развитие в условиях длительной неопределенности.