«Вынесешь мусор — получишь 100 грн»: monobank запустил оплачиваемые задания для детей

В monobank появилась новая функция для детских карт, позволяющая родителям устанавливать денежное вознаграждение за выполнение домашних дел и других задач. Дети смогут получать деньги на карту после того, как родители проверят и подтвердят выполнение поручения. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

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Как работает новая функция

Родители могут создавать в приложении задачи для ребенка, указывая сумму вознаграждения и конечный срок выполнения.

После этого ребенок получает задание в своем приложении. Выполнив поручение, она нажимает кнопку «Миссия выполнена».

Далее родители проверяют результат и подтверждают исполнение. Только после этого деньги автоматически поступают на детскую карту.

Например, родители могут предложить ребенку 100 грн за унос мусора или уборку комнаты.

Можно ли изменить условия задания

После того как ребенок обозначил задание выполненным, родители уже не могут изменить его условия, в том числе сумму вознаграждения. Они могут только подтвердить выполнение и выплатить деньги или отклонить задания.

Создавать поручения могут оба родителя. При этом у каждого из них есть отдельный список задач.

Если ребенок не успевает выполнить поручение до установленного срока, оно не исчезает из приложения, а остается в списке просроченных.

По словам Гороховского, новая функция призвана мотивировать детей выполнять задания вовремя.

Первые результаты

По словам Гороховского, в целом родители создали для детей 8,6 тысяч задач. Если бы дети выполнили все эти задачи, то могли бы заработать 2 миллиона гривен.

Среди всех созданных задач: