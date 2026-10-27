Рекордный взнос в бюджет: NovaPay раскрыл сумму уплаченных налогов за 9 месяцев 2026 года

За девять месяцев 2026 года клиенты NovaPay осуществили 388 млн переводов на общую сумму 598,7 млрд грн. Объем переводов через NovaPay по сравнению с январем-сентябрем 2025 вырос на 36%, а их количество — на 12%, говорится в сообщении компании.

За девять месяцев 2026 года NovaPay уплатил 1,47 млрд грн налогов и сборов

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Уплата в бюджет

За девять месяцев 2026 года NovaPay уплатил 1,47 млрд грн налогов и сборов — на 32% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Кроме того, за этот период общие инвестиции NovaPay в победу превысили 211 млн грн.

«Мы продолжаем расти и развивать финансовые сервисы, которые делают ежедневные операции более простыми и удобными для украинцев и бизнеса. Результаты девяти месяцев подтверждают, что наши решения становятся все более востребованными, а клиенты более активно пользуются цифровыми финансовыми инструментами. Для нас важно не только наращивать объемы сделок, но и постоянно совершенствовать клиентский опыт, предлагая новые возможности и удобные решения. В то же время мы и дальше поддерживаем экономику страны, платим налоги и помогаем Украине», — комментирует Игорь Приходько, CEO NovaPay.

Напомним

NovaPay — международный финансовый сервис из группы компаний NOVA (Новая почта), который уже 14 лет создает удобные финансовые решения для частных лиц и бизнеса, работая онлайн и офлайн в более чем 3600 отделениях по всей Украине.

NovaPay — это инновационная финансовая платформа с отдельными профилями для личных и предпринимательских нужд.