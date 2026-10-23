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23 октября 2026, 13:40 Читати українською

Зеленский подписал три налоговых закона: что они предусматривают

Президент Владимир Зеленский подписал три налоговых закона, от которых зависит получение новых траншей помощи от ЕС и МВФ. Один из них вводит автоматический обмен информацией о доходах на цифровых платформах, еще два отменяют льготу по НДС для зарубежных посылок стоимостью до €150. Новые правила обложения посылок должны заработать не раньше июля 2027 года.

Президент Владимир Зеленский подписал три налоговых закона, от которых зависит получение новых траншей помощи от ЕС и МВФ.
Подписание трёх законов устраняет одно из препятствий на пути к дальнейшему финансированию Украины. ФОТО: t.me/V_Zelenskiy_official
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Заграничные посылки будут облагать НДС

Изменения предусмотрены законами № 16051−1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и № 15460 о таможенном оформлении международных отправлений. Верховная Рада приняла оба документа в целом 15 октября после нескольких неудачных попыток.

После вступления в силу новых правил льгота по НДС для зарубежных товаров стоимостью до €150 не будет действовать. Ставка налога составит 20%, но платить его по предусмотренной модели должен маркетплейс или посредник, а не покупатель напрямую.

К примеру, товар стоимостью 1000 грн будет стоить 1200 грн с НДС, без учета доставки. Исключение составят некоммерческие отправления стоимостью до €45, в том числе бесплатные подарки от одного человека другому. На покупки в магазинах это исключение не будет распространяться.

По оценке, приведенной в источнике, нововведения могут приносить государственному бюджету около 10 млрд. грн. ежегодно. Эти средства планируют направить на нужды Вооруженных сил Украины.

Законодательный пакет по посылкам несколько раз не проходил голосования. 26 мая парламент отклонил поправки к законопроекту № 12360, после чего правительство 30 июля подало новый документ. 1 сентября законопроект № 15460 не набрал голосов в первом чтении. Другой документ, № 16051−1, 16 сентября поддержали с третьей попытки: за него проголосовали 273 депутата.

Доходы на цифровых платформах охватят автоматический обмен информацией.

Закон № 15111-д предусматривает автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Верховная Рада поддержала его за основу 8 апреля, а 9 июня приняла в целом. На подпись президенту документ был передан 12 июня, а 22 октября он вернулся в парламент с подписью.

Поначалу парламент не поддержал соответствующую инициативу. Впоследствии Кабинет Министров разделил налоговый пакет на три законопроекта: о цифровых платформах, международных посылках и военном сборе.

Подписание закона о цифровых платформах задерживалось из-за вопроса о поправке о политически значимых лиц (PEP). 15 октября народный депутат Ярослав Железняк заявил, что поправку поддержали, и это должно было разблокировать подписание документа.

От законов зависит дальнейшее финансирование Украины

Все три документа относятся к структурным маякам программы МВФ для Украины в размере $8,1 млрд. Сначала их планировали принять до конца марта, но в июле фонд перенес срок на конец июля 2026 года.

Выполнение этих обязательств связано с получением третьего транша МВФ в объеме около $700 млн и второго транша макрофинансовой помощи ЕС на €3,7 млрд. Из-за невыполненных обязательств государственный бюджет, по приведенным в источнике данным, недополучил €29,5 млрд.

Ранее Украина получила от МВФ $1,5 млрд 3 марта и около $690 млн 23 июля. Отдельно Евросоюз предусмотрел кредит Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026−2027 годы. Совет Е С утвердил его 23 апреля.

В ноябре ожидают миссию МВФ для второго пересмотра программы. Подписание трех законов устраняет одно из препятствий на пути к дальнейшему финансированию, однако само по себе не означает автоматического перечисления средств. Последующие выплаты зависят от выполнения условий программ международной помощи и их пересмотра.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
23 октября 2026, 14:28
#
Народ україни цей проклятий покриває новими податками і зборами — для того щоб повісити на народ україни новий кредит. Невже у цього народу так сильно каструля набита, що не бачить що відбувається знищення країни?
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0
nitrous2000
nitrous2000
23 октября 2026, 14:36
#
України пишиться з великої літери — бот
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