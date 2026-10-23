Доллар и евро идут вгору: курс валют на 23 октября

В пятницу, 23 октября, средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и 9 в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и столько же в продаже.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,84−45,42 грн. Евро покупают за 50,37 грн., а продают за 51,03 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,10−45,26 грн, евро — 50,90−51,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,15−45,30 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,85−51,10 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты