Компании стали чаще сокращать руководителей: как ИИ меняет рынок труда

На фоне опасений, что искусственный интеллект, прежде всего, будет вытеснять рядовых работников, международное исследование Korn Ferry показало другую тенденцию: 42% опрошенных компаний за последние два года сократили управленческие должности. В исследовании приняли участие более 16 тыс. работников из 11 стран. Об этом пишет Ausnews.de.

42% опрошенных компаний за последние два года сократили управленческие должности

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Руководителей становится меньше, нагрузка — больше

По данным Korn Ferry, 55% респондентов на управленческих должностях сообщили об истощении, а 39% работников заявили, что из-за нехватки руководителей чувствуют себя дезориентированными.

Компании все чаще пересматривают управленческие структуры, сокращают количество уровней менеджмента и передают больше ответственности непосредственно командам.

Среди причин — стремление снизить затраты, ускорить принятие решений и автоматизировать часть административных и аналитических функций.

ИИ меняет работу менеджеров

Эксперт Института исследований рынка труда и профессий IAB Бритта Маттес отмечает, что искусственный интеллект все активнее будет брать на себя задачи, которые раньше выполняли руководители.

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Речь идет, в частности, об анализе данных, подготовке отчетов и части контроллинга.

По ее мнению, работа менеджеров будет смещаться от административного контроля до определения стратегических целей, развития команд, рекрутинга и управления персоналом.

Маттес ожидает, что руководителей в целом станет меньше, хотя сама управленческая функция не исчезнет.

В Германии тенденция может быть другой

Директор Института прикладной науки о труде ifaa Заша Штовассер отмечает, что 42% — это международный показатель, поэтому непосредственно переносить его на немецкий рынок труда не стоит.

По его словам, в США традиционно было больше управленческих уровней, поэтому там масштаб сокращений менеджмента может быть выше.

В то же время и немецкие компании постепенно переходят в более плоские организационные структуры.

Чем опасно чрезмерное сокращение менеджеров

Плоская иерархия может ускорить принятие решений и давать командам больше самостоятельности, если вместе с ответственностью работники получают достаточные полномочия.

Однако простое сокращение менеджеров может увеличить количество сотрудников, за которых отвечает один руководитель.

В таком случае менеджерам остается меньше времени на развитие персонала, решение проблем, поддержку команды и усовершенствование рабочих процессов.

Поэтому эксперты отмечают: компании могут сокращать количество управленческих уровней, но не должны автоматически сокращать управленческие функции. Решающим становится не число менеджеров, а то, как эффективно меж работниками распределены ответственность, возможности и задачки.