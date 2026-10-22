Компании стали чаще сокращать руководителей: как ИИ меняет рынок труда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2026, 18:24 Читати українською

Компании стали чаще сокращать руководителей: как ИИ меняет рынок труда

На фоне опасений, что искусственный интеллект, прежде всего, будет вытеснять рядовых работников, международное исследование Korn Ferry показало другую тенденцию: 42% опрошенных компаний за последние два года сократили управленческие должности. В исследовании приняли участие более 16 тыс. работников из 11 стран. Об этом пишет Ausnews.de.

На фоне опасений, что искусственный интеллект, прежде всего, будет вытеснять рядовых работников, международное исследование Korn Ferry показало другую тенденцию: 42% опрошенных компаний за последние два года сократили управленческие должности.
42% опрошенных компаний за последние два года сократили управленческие должности
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Руководителей становится меньше, нагрузка — больше

По данным Korn Ferry, 55% респондентов на управленческих должностях сообщили об истощении, а 39% работников заявили, что из-за нехватки руководителей чувствуют себя дезориентированными.

Компании все чаще пересматривают управленческие структуры, сокращают количество уровней менеджмента и передают больше ответственности непосредственно командам.

Среди причин — стремление снизить затраты, ускорить принятие решений и автоматизировать часть административных и аналитических функций.

ИИ меняет работу менеджеров

Эксперт Института исследований рынка труда и профессий IAB Бритта Маттес отмечает, что искусственный интеллект все активнее будет брать на себя задачи, которые раньше выполняли руководители.

Читайте также: Заберет ли вашу работу: кто в зоне риска уже сегодня

Речь идет, в частности, об анализе данных, подготовке отчетов и части контроллинга.

По ее мнению, работа менеджеров будет смещаться от административного контроля до определения стратегических целей, развития команд, рекрутинга и управления персоналом.

Маттес ожидает, что руководителей в целом станет меньше, хотя сама управленческая функция не исчезнет.

В Германии тенденция может быть другой

Директор Института прикладной науки о труде ifaa Заша Штовассер отмечает, что 42% — это международный показатель, поэтому непосредственно переносить его на немецкий рынок труда не стоит.

По его словам, в США традиционно было больше управленческих уровней, поэтому там масштаб сокращений менеджмента может быть выше.

В то же время и немецкие компании постепенно переходят в более плоские организационные структуры.

Чем опасно чрезмерное сокращение менеджеров

Плоская иерархия может ускорить принятие решений и давать командам больше самостоятельности, если вместе с ответственностью работники получают достаточные полномочия.

Однако простое сокращение менеджеров может увеличить количество сотрудников, за которых отвечает один руководитель.

В таком случае менеджерам остается меньше времени на развитие персонала, решение проблем, поддержку команды и усовершенствование рабочих процессов.

Поэтому эксперты отмечают: компании могут сокращать количество управленческих уровней, но не должны автоматически сокращать управленческие функции. Решающим становится не число менеджеров, а то, как эффективно меж работниками распределены ответственность, возможности и задачки.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами