Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 23 октября, на уровне 45,05 грн/$. По сравнению с 22 октября американская валюта подорожала на 3 копейки — накануне официальный курс составил 45,02 грн/$.
Доллар растет, евро дешевеет: курс НБУ на 23 октября
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Как изменился курс евро
Официальный курс евро на 23 октября будет составлять 50,43 грн/€. За день европейская валюта подешевела на 13 копеек — 22 октября курс составлял 50,56 грн€.
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Источник: Минфин
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