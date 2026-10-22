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22 октября 2026, 9:01 Читати українською

Каждый четвертый украинец продолжает работать даже во время красного уровня угрозы

Даже во время красного уровня воздушной тревоги 26% опрошенных украинцев продолжают работать. В то же время только 20% сразу уходят в укрытие. Об этом свидетельствуют результаты опроса пользователей платформы OLX Работа.

Даже во время красного уровня воздушной тревоги 26% опрошенных украинцев продолжают работать.
26 % опрошенных украинцев продолжают работать во время «красного» уровня опасности
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Для большого числа работников воздушные тревоги оказывают непосредственное влияние на рабочий процесс. У 53% респондентов есть стационарное место работы — офис, магазин или производство, еще 9% работают в гибридном формате.

Треть почти каждый день прерывает работу из-за тревог

Около 30% опрошенных каждый день или почти каждый день вынуждены прерывать работу или менять место из-за воздушной тревоги.

Еще 9% делают это несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц. Для 11% тревога влияет на работу реже одного раза в месяц, а 37% заявили, что почти никогда не прерывают из-за нее рабочий процесс.

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По данным «Киева Цифрового», только в сентябре 2026 года воздушная тревога в столице длилась более 242 часов, из которых 85 часов пришлись на дневное время.

Как украинцы ведут себя во время красной тревоги

После введения двух уровней воздушной тревоги 79% опрошенных заявили, что понимают разницу между желтым и красным уровнями. Еще 19% слышали о них, но не до конца понимают отличия, а 2% о такой системе не знают.

При красном уровне поведение работников меняется: 20% сразу уходят в укрытие, еще 20% переходят в более безопасное место в здании, но не в укрытие.

В то же время, 26% продолжают работать, а еще 25% действуют в зависимости от конкретной ситуации. 4% уходят в укрытие только тогда, когда считают угрозу серьезной, а 5% ориентируются на решение руководителя.

Для сравнения, при желтом уровне сразу в укрытие уходят только 7% респондентов, а 35% продолжают работу.

Почему работники не идут в укрытие

Чаще респонденты объясняют это тем, что не считают необходимым каждый раз спускаться в укрытие — так ответили 38%.

Еще 37% отметили, что укрытие расположено далеко или до него сложно добраться, а 20% назвали его неудобным или плохо обустроенным.

Для 19% причиной является нежелание прерывать рабочий процесс. В то же время 13% сообщили, что работодатель ожидает продолжения работы даже во время тревоги, а 11% не могут покинуть рабочее место из-за специфики своих обязанностей.

Часть работников вынуждена оставаться на работе

Для 17% опрошенных ситуация, когда они продолжают работать, несмотря на желание уйти в укрытие, является регулярной. Еще 11% сталкивались с этим несколько раз.

В то же время, 53% заявили, что им не приходилось работать вопреки собственному желанию перейти в безопасное место.

В OLX Работа отмечают, что поведение работников во время воздушной тревоги зависит не только от оценки уровня опасности, но и доступности укрытий и организации работы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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