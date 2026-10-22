Роман Химич: «Враг накапливает Starlink для массированных атак по нашему тылу?»

Угроза перебоев со связью после ударов по украинским дата-центрам заставляет бизнес и граждан искать резервные каналы. Главной альтернативой остается Starlink — в стране зарегистрировано уже около 200 тысяч терминалов. Однако свободный доступ к технологии создал неочевидную уязвимость. По словам эксперта телеком-рынка Романа Химича, враг использует агентурную сеть для регистрации своего оборудования в украинском «белом списке», накапливая терминалы для возможных диверсий.

Стоит ли бизнесу и гражданам рассчитывать на спутниковую связь в случае системных сбоев, почему превентивная защита сетей может потребовать ограничения доступа к Starlink для гражданских лиц, и как коммерческий проект SpaceX превратился в политическое оружие, — в интервью «Минфину» рассказал эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Как работает Starlink для армии, бизнеса и рядовых пользователей

Роман, в последнее время военные эксперты заявляют, что на фронте возникают проблемы со Starlink. В чем причина, и насколько эта технология покрывает потребности ВСУ в связи?

— Я не владею такой информацией, но это само по себе не является свидетельством, что её нет. Со Starlink достоверно есть проблема другого рода. Она связана с так называемым «белым списком» (учет пользователей терминалов Starlink — ред). Уже достаточно свидетельств того, что россияне через свою агентурную сеть в нашей стране регистрируют находящиеся у них терминалы Starlink.

Вполне вероятно, идет накопление таких терминалов, и это может принести много беды. Например, одномоментное массированное использование оборудования Starlink на территории Украины позволит врагу координировать масштабные налеты беспилотников в глубоком тылу, для атак мостов и других важных малоразмерных или подвижных целей.

Понятно, что, если это случится, в течение нескольких часов терминалы будут отключены, но этот временной зазор чреват для страны масштабными разрушениями. «Зачистить» белый список превентивно непросто, поскольку в этом случае нужно резко ограничивать доступ гражданских лиц к технологии, оставив право на ее использование только, к примеру, спецслужбам, объектам критической инфраструктуры и др.

Насколько массово технологию Starlink использует украинский бизнес?

— Для предпринимателей это уже привычные ресурс. В Украине в целом зарегистрировано порядка 200 тысяч единиц оборудования, включая и военных. В первую очередь, чтобы обеспечить надежный канал связи, вместо или в дополнение к традиционным фиксированных сетям.

Доступен ли Starlink частным пользователям, и стоит ли, по вашему мнению, устанавливать такое оборудование?

— В Украине Starlink может купить любой желающий. На одного частного пользователя можно зарегистрировать до трех терминалов. Другое дело, что за технологию нужно платить — помимо стоимости оборудования, придется вносить еще от 30 долларов в месяц, в качестве абонентской платы.

Наличие Starlink поможет при перебоях с интернетом и связью, если они возникнут. В случае продолжительных перебоев с электроснабжением узким местом станет питание и терминалов Starlink, и подключённого к ним оборудования.

Спасет ли Starlink от «интернет-блэкаута»

Враг уже наносил массовые удары по украинским дата-центрам, что породило разного рода «страшилки». К примеру, о том, что в Украине могут возникнуть масштабные перебои с интернетом и связью. Может ли помочь технология Starlink, если такой сценарий станет реальностью?

— Starlink может помочь, что уже было доказано на практике, когда технологию использовали, в частности, украинские мобильные операторы при системных проблемах с повреждением сетей. Но, повторюсь, он не сможет заменить фиксированные сети.

Скажем, если без интернета и связи останется отдельный населенный пункт, использование Starlink не позволит предоставить услуги такого же качества такому же числу абонентов по тем же ценам, что и фиксированная сеть. Но он может использоваться как временный вариант.

Сколько Starlink нужно Украине в случае масштабных перебоев с интернетом и связью, и есть ли возможность оперативно получить это оборудование?

— Просчитать потребности в оборудовании сложно — все будет зависеть от того, какое количество пользователей придется подключать и какую скорость доступа нужно обеспечить. Скорее всего, оборудованием, в случае экстремальной ситуации, будут снабжать только органы власти и критические службы.

Совсем без связи и интернета мы не останемся, другое дело, какое будет их качество и стоимость.

Стоит ли рядовым украинцам уже сейчас «скупать Starlink», чтобы обеспечить себя связью и интернетом в случае масштабных перебоев?

— Если позволяет бюджет, купить Starlink, конечно же, можно. Но возможность пользоваться Starlink зависит не только от наличия самого оборудования, а и, скажем, от стабильного энергопитания. В электроэнергии нуждается как сам Starlink, так и техника, которую вы планируете использовать. Скажем, тот же ноутбук нужно от чего-то зарядить, прежде чем пользоваться интернетом через Starlink. То есть дополнительно должен быть как минимум генератор и запас топлива к нему.

Новые возможности и «ловушка» для Маска

Как развивается технология Starlink, появляются ли новые опции для потребителей?

— Да, это происходит. К примеру, сейчас на базе Starlink разворачивают функцию аналога GPS. Не секрет, что GPS могут подавлять. При этом спутники Starlink расположены ближе к Земле, чем спутники GPS, поэтому их сигнал подавить более сложно. Также Space X готовится добавить возможности облачных вычислений — их можно использовать для хранения и обработки данных, это своего рода дата-центры на орбите.

В течение войны отношения Украины и Илона Маска много раз менялись. Что сейчас наша страна означает для SpaceX?

— Для SpaceX военное использование Starlink, по моему мнению, создало проблем больше, чем возможностей.

Starlink изначально создавался, как сугубо коммерческий политически нейтральный продукт, не предназначенный для военного использования. С этим посылом компания выходила, в частности, на IPO. Но сейчас, как мы видим, технология стала ключевым элементом систем вооружения, а ситуация вокруг неё — политически напряжённой. И дело не только в Украине. К примеру, Starlink на территории Газы контролирует Израиль, а в Иране SpaceX предоставляет доступ к Starlink оппозиционным силам.

Стало очевидно, что Starlink является мощным инструментом американской внешней политики. И это может иметь последствия для Space X — начиная от претензий инвесторов касательно нераскрытия информации о политических рисках, и заканчивая позицией отдельных стран относительно предоставления доступа Starlink на своей территории.