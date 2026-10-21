Зарплаты украинцев в Польше: кто получает 6800 злотых в месяц

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 октября 2026, 17:24 Читати українською

Зарплаты украинцев в Польше: кто получает 6800 злотых в месяц

Украинские мужчины в возрасте 25−34 лет, работающие в Польше, в 2025 году имели медианный чистый доход около 6800 злотых в месяц. Для всех работников этой возрастной категории показатель составил примерно 5300 злотых, то есть разница достигала 1500 злотых. Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на исследование Deloitte, проведенное по заказу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Украинские мужчины в возрасте 25−34 лет, работающие в Польше, в 2025 году имели медианный чистый доход около 6800 злотых в месяц.
Украинские мужчины в возрасте 25–34 лет, работающие в Польше, в 2025 году имели медианный чистый доход около 6800 злотых в месяц
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В то же время, общая картина другая: почти во всех возрастных группах работники из Украины зарабатывали примерно столько же или чуть меньше поляков. Медианская зарплата украинцев составила около 85% медиа заработка в польской экономике.

Почему месячный доход может быть выше

В Gremi Personal подчеркивают, что более высокий месячный заработок не обязательно означает более высокую почасовую ставку.

Одним из факторов может быть количество отработанных часов. Украинцы чаще соглашаются на дополнительные изменения, работу в выходные или более длительный рабочий день, что увеличивает итоговую сумму зарплаты.

Читайте также: В Польше повысят минимальную зарплату: сколько будут платить в 2027 году

Также значение имеет география занятости. Украинские работники чаще работают в небольших городах и промышленных регионах, где больше вакансий в производстве и физическом труде. Кроме того, они могут быть более мобильными и легче менять место работы.

Отдельным фактором для части молодых работников является польская налоговая льгота для лиц до 26 лет, которая позволяет не платить PIT с определенных доходов в пределах установленного лимита. В то же время, эта льгота одинаково распространяется и на поляков, а в группе 25−34 лет касается только части работников.

Украинцы остаются активными на рынке труда

По данным Национального банка Польши, в 2025 году экономически активными были более 90% украинских мигрантов, приехавших в страну до 2022 года, и около 75% прибывших после начала полномасштабной войны беженцев.

Исследование Центра исследований миграции Варшавского университета показало, что работа имела 83% опрошенных украинцев. Польский экономический институт оценивал уровень экономической активности украинских мигрантов в 75−85%.

Для сравнения, среди поляков трудоспособного возраста экономическая активность в 2025 году составила 82%, а уровень занятости — 79,3%.

Многие украинцы до сих пор работают не по специальности

Несмотря на высокую занятость, проблема несоответствия квалификации остается.

В 2025 году 36% беженцев и 25% довоенных мигрантов из Украины считали свою работу ниже уровня собственной квалификации. Элементарный труд выполняли соответственно 49% и 33%.

По оценкам исследователей Варшавского университета, около 40% украинцев работают не по специальности. Данные Deloitte и UNHCR свидетельствуют, что только около трети беженцев с высшим образованием занимают должности, требующие такого уровня образования.

Знание польского добавляет около 700 злотых

Заметно влияет на заработок и знание языка. Украинские беженцы, свободно владеющие польским, в среднем получают примерно на 700 злотых в месяц больше, чем те, кто знает его только на базовом уровне.

В Gremi Personal заключают: вопрос уже не столько в том, работают ли украинцы в Польше, сколько в том, на каких условиях они трудоустроены и насколько полно польский рынок использует их квалификацию и опыт.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ярослав гедеон и 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами