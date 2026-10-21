Банки чаще одобряют ипотечные кредиты, но ожидают снижения спроса — НБУ

Банки продолжают смягчать условия ипотечного кредитования и чаще одобряют заявки украинцев, однако ожидают изменения тенденции на рынке. В четвёртом квартале, впервые с конца 2024 года, спрос на жилищные кредиты может снизиться. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины.

Ипотечные заявки одобряются чаще, а условия становятся более мягкими. Однако банки прогнозируют снижение спроса. ФОТО: Национальный банк Украины﻿

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Ипотечные кредиты одобряются чаще, но спрос может снизиться

В третьем квартале спрос населения несколько вырос как на ипотеку, так и на потребительские кредиты. На жилищные кредиты положительно повлияла их относительно низкая стоимость. В то же время, в отличие от предыдущего квартала, ожидания относительно развития рынка недвижимости уже не стимулировали спрос.

Интерес к потребительским кредитам поддерживали изменения процентных ставок, улучшение потребительских настроений и расходы на товары длительного пользования. В то же время возможность получить кредит в другом банке сдерживала спрос.

Несмотря на ожидаемое снижение спроса на ипотеку, банки чаще одобряли заявки населения, причем наибольший рост уровня одобрения пришелся именно на жилищные кредиты. Финансовые учреждения также сообщили об улучшении ценовых условий по собственным ипотечным продуктам и потребительским кредитам. Для последних увеличивали доступные суммы кредитования и продлевали сроки погашения, тогда как требования к ипотечному залогу практически не менялись.

Банки продолжали смягчать требования к заемщикам по обоим видам кредитов. В сфере потребительского кредитования эта тенденция наблюдается с начала 2023 года. Среди факторов смягчения — конкуренция между банками и небанковскими финансовыми учреждениями. В то же время ожидания относительно экономической активности и платежеспособности населения сдерживали этот процесс.

В четвёртом квартале банки прогнозируют дальнейший рост спроса на потребительские кредиты, но ожидают его снижения в ипотечном сегменте. В то же время финансовые учреждения планируют и дальше смягчать требования к заемщикам по обоим видам кредитов.

Банки более строго оценивают заявки бизнеса

В отличие от кредитования населения, в корпоративном сегменте уровень одобрения заявок снизился по всем основным видам кредитов. Такое ухудшение зафиксировали впервые с середины 2024 года. Среди причин банки назвали повышение процентных ставок и более жесткие требования к залогу, которые затрудняли предприятиям доступ к финансированию.

Кредитные стандарты для бизнеса также стали более строгими. В наибольшей степени это коснулось крупных предприятий, долгосрочных и валютных кредитов. В следующем квартале банки планируют и дальше ужесточать требования к корпоративным заемщикам.

В то же время спрос со стороны бизнеса на кредиты в целом вырос, хотя о его увеличении сообщило меньше банков, чем в предыдущем квартале. Больше всего предприятия интересовались кредитами для крупных компаний, долгосрочным и валютным финансированием.

Впервые с начала 2023 года банки не зафиксировали роста спроса со стороны малого и среднего бизнеса, а также на кредиты в гривне. Несмотря на это, в четвертом квартале они ожидают увеличения спроса во всех основных сегментах корпоративного кредитования. Наиболее заметно он может вырасти в отношении кредитов крупным предприятиям, краткосрочных и гривневых кредитов.

Банки ожидают дальнейшего роста рисков

В третьем квартале финансовые учреждения сообщили об усилении всех основных видов рисков. Наибольший рост продемонстрировал кредитный риск, заметно усилились также процентный и операционный риски.

В четвёртом квартале банки ожидают дальнейшего роста рисков. Наибольшее беспокойство вызывают кредитный и валютный риски.

Опрос кредитных менеджеров НБУ проводил с 16 сентября по 7 октября 2026 года. В нём приняли участие 25 финансовых учреждений, на долю которых приходится 95% общих активов банковской системы.

Национальный банк подчеркивает, что результаты отражают мнения участников опроса, а не оценки или прогнозы самого регулятора. Следующий опрос банков планируется опубликовать в январе 2027 года.