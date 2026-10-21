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21 октября 2026, 14:25 Читати українською

Польша может изменить правила контроля на границе с Украиной: что предлагают

Польша готова рассмотреть перенос пограничного контроля с Украиной на свою территорию, если этого потребует ситуация в сфере безопасности. Проверки должны проводить совместно польские и украинские службы, однако окончательного решения нет: по правилам Шенгенской зоны, украинские пограничники не могут самостоятельно контролировать границу на территории Польши. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Польша готова рассмотреть перенос пограничного контроля с Украиной на свою территорию, если этого потребует ситуация в безопасности.
Польша допускает новый формат контроля на границе с Украиной. ФОТО: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji﻿
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Украина и Польша обсуждают соглашение, которое позволит украинским пограничникам работать на польской территории. Этот вопрос поднимался во время рабочей встречи делегаций двух стран на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск.

Перенос проверок на польскую сторону мог бы помочь сохранить движение через границу, даже если пограничная инфраструктура в Украине будет разрушена. Еще одна цель такого решения — защитить пограничников от российских атак.

В польском МВД заявили, что готовы рассмотреть эту возможность, если ситуация в Украине изменится. При таком сценарии проверки будут проводить совместно службы обоих государств. Пока никаких решений не принято.

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Отдельный вопрос касается правил Шенгенской зоны. Польское ведомство объяснило, что введение нового порядка потребует уведомления Европейской комиссии, поскольку он касается перемещения людей и товаров.

Согласно законодательству, пограничники и представители других служб государства, не входящего в ЕС, не могут самостоятельно проводить пограничный контроль на территории страны Шенгенской зоны. Ограничение касается не только проверки документов, но и контроля качества товаров и их соответствия требованиям Евросоюза.

Идея вызвала критику среди польских правых политиков. В частности, евродепутат Ева Зайончковская-Герник заявила, что интересы Польши и Украины в отдельных вопросах существенно отличаются, и выразила недоверие к украинским службам.

Вопрос безопасности на границе обострился после атак российских беспилотников вблизи польско-украинской границы. 28 сентября один из дронов, вероятно, упал недалеко от пункта пропуска Дорогуск — Ягодин с украинской стороны. Еще один подобный удар произошел в ночь с 12 на 13 сентября. Среди целей были автозаправочная станция и железнодорожный узел вблизи границы.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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