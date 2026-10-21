Водительские права с 17 лет и новые правила удостоверения: что предлагают изменить в Украине

В Украине предлагают разрешить управление легковыми автомобилями с 17 лет в сопровождении опытного водителя. Соответствующий законопроект № 16170 зарегистрировал народный депутат Владимир Крейденко. Документ предусматривает изменения к правилам допуска к управлению транспортными средствами, срокам действия удостоверений и требованиям к начинающим водителям.

Лишение водительских прав в ЕС может действовать и в Украине. ФОТО: Рexels

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При каких условиях можно будет водить с 17 лет

Законопроект позволяет получить право управлять автомобилем категории B с 17 лет после прохождения медицинского осмотра, обучения и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. До достижения совершеннолетия водитель сможет ездить только в сопровождении другого лица.

Сопровождающий должен быть не моложе 24 лет, иметь водительское удостоверение категории B не менее пяти лет и не быть лишенным права управления в течение предыдущих пяти лет. Он также не должен находиться под воздействием алкоголя, наркотических или психотропных веществ, а также лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

По достижении 18 лет обязательное сопровождение прекращается автоматически, если право управления не было приостановлено или прекращено по другим основаниям.

Для других категорий транспортных средств предлагается установить следующие минимальные возрастные границы:

16 лет — категории AM, A1 и B1;

18 лет — A2, B, BE, C1 и C1E;

20 лет — категория A при наличии не менее двухлетнего опыта управления транспортными средствами категории A2;

21 год — C, CE, D1, D1E и T;

24 года — D и DE.

Получить право управлять транспортными средствами категории A можно также с 24 лет без предыдущего опыта управления категорией A2.

Двухлетний испытательный срок и новые сроки действия прав

Для водителей, впервые получивших право управления транспортным средством, предлагают ввести двухлетний испытательный срок. В этот период будет действовать нулевой допустимый уровень алкоголя в организме с учетом максимально допустимой погрешности специального технического средства.

За грубые или повторные нарушения правил дорожного движения для начинающих водителей планируется вводить дополнительные ограничения. Среди предусмотренных в законопроекте мер — корректирующее обучение и продление испытательного срока.

Предлагается изменить и сроки действия водительских удостоверений. Для категорий AM, A1, A2, A, B1, B и BE они составят 15 лет. Удостоверения категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T будут выдаваться на пять лет.

Продление права управления зависит от подтверждения физической и психической пригодности водителя. Для категорий грузового и пассажирского транспорта медицинское освидетельствование станет обязательным при каждом продлении.

Законопроект также приравнивает мобильное водительское удостоверение к физическому. Электронный документ будет иметь такую же юридическую силу, однако его использование останется добровольным.

Когда решение о лишении прав в ЕС будут действовать в Украине

Законопроект предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных государствами Евросоюза, и выполнение в Украине отдельных решений этих стран о лишении права управления.

Механизм будет касаться решений, которые вступили в законную силу и больше не могут быть обжалованы в государстве, где произошло нарушение. Речь идет об управлении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышении скорости, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть или тяжкие телесные повреждения другого человека.

Для выполнения решения в Украине водители должны быть точно идентифицированы. Срок лишения права управления должен составлять не менее трех месяцев, а неотбытая часть наказания к моменту получения уведомления должна превышать один месяц.

Выполнение таких решений будет обеспечивать Министерство внутренних дел. Ведомство сможет отказать, если единственным основанием для лишения прав стало превышение скорости менее чем на 50 км/ч. Такое исключение возможно только тогда, когда это разрешает право ЕС или международный договор Украины.

Документ также предусматривает обмен информацией с компетентными органами других стран. Это необходимо для проверки действительности удостоверений, предотвращения одновременного владения несколькими действующими удостоверениями и выполнения решений о лишении права управления.

Когда могут заработать изменения

Основные положения законопроекта должны вступить в силу через 12 месяцев после опубликования принятого закона. За это время Кабинет Министров должен будет привести нормативные акты в соответствие с новыми правилами и обеспечить техническую готовность информационных систем.

Действующие удостоверения будут оставаться действительными до истечения срока их действия. Обменивать их досрочно не придется. Ранее открытые категории также сохранятся.

Правила взаимного признания удостоверений, международного электронного обмена информацией и выполнения решений стран ЕС о лишении права управления заработают со дня вступления Украины в Евросоюз или другой даты, определенной международным договором Украины.

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