Бизнес привлек 131 млрд грн по программе «5-7-9%»: сколько за это платит государство

Украинский бизнес привлек 131 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» с начала 2026 года — на 39% больше, чем за весь прошлый год. Чтобы выполнить обязательства по компенсации процентов и государственных гарантий по этим займам, 20 октября государство перечислило Национальному учреждению развития 2,8 млрд. грн. В ближайшие дни деньги должны поступить банкам, пишет Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Кредиты на сумму 131 млрд грн с начала года: как работает государственная программа «5-7-9%». ФОТО: facebook.com/mineconomdev

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Из общего объема кредитования 45,05 млрд. грн. приходится на предприятия в зонах высокого военного риска, 31,3 млрд. грн. — на перерабатывающие предприятия. Еще 21,77 млрд грн кредитов бизнес привлек на инвестиционные проекты.

Программа также предусматривает специальные условия повышения энергетической устойчивости бизнеса. Предприниматели могут получить до 10 млн. грн. под 0% годовых на приобретение генераторов. Для покупки другого энергетического оборудования доступны кредиты до 250 млн. грн. по ставкам программы «5−7-9%».

На восстановление поврежденного имущества дают до 150 млн. грн.

С 1 июля предприниматели могут воспользоваться отдельным направлением программы для восстановления разрушенного или поврежденного имущества. В первые два года ставка по таким кредитам составляет 0,1% годовых, а максимальная сумма ссуды — 150 млн грн.

После завершения льготного периода ставка будет составлять 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест.

Почти 600 млрд грн кредитов с начала программы

Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» действует с февраля 2020 года. За это время предприниматели получили 165,4 тыс. кредитов на 593,1 млрд. грн. Из них 503,5 млрд грн приходится на ссуды, привлеченные в период военного положения.

Государство поддерживает кредитование микро-, малого и среднего бизнеса через компенсацию процентов или государственные гарантии. С 2024 года программа сосредоточена на инвестиционных проектах, способствующих созданию рабочих мест, модернизации предприятий и восстановлению экономики. В программу привлекли 48 банков.