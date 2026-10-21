Банки готовятся активнее кредитовать, но видят больше рисков: что показал опрос НБУ

Украинские банки ожидают, что в течение следующих 12 месяцев кредитные портфели бизнеса и населения продолжат расти. В то же время оптимизм по корпоративному кредитованию ослаб: баланс ответов о предстоящем изменении объемов кредитов бизнеса опустился до самого низкого уровня со второго квартала 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования Национального банка Украины за IV квартал 2026 года.

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Спрос бизнеса вырос, но МСП притормозили

В третьем квартале банки в целом фиксировали повышение спроса бизнеса на кредиты. В то же время, впервые с начала 2023 года не было роста спроса со стороны малого и среднего бизнеса, а также на гривневые займы.

В дальнейшем банки ожидают увеличения спроса на все виды корпоративных кредитов. Больше всего по займам крупным предприятиям, краткосрочное и гривневое финансирование.

При этом уровень одобрения заявок от бизнеса снизился впервые с середины 2024 года. Банки сообщили о повышении ставок и ужесточении требований к залогу.

Для бизнеса кредитные стандарты ужесточаются

Кредитные стандарты для корпоративного сектора в третьем квартале ужесточились. Банки планируют и дальше быть осторожнее, особенно по кредитованию крупных предприятий.

Долговая нагрузка крупных компаний банки оценивали как среднюю, тогда как для МСП она оставалась низкой.

Спрос на ипотеку может снизиться

Спрос населения на кредиты в третьем квартале несколько вырос. Банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на потребительское кредитование.

В то же время, по ипотеке ожидания изменились: впервые с конца 2024 года банки прогнозируют снижение спроса на жилищные кредиты.

При этом стандарты для ипотечных и потребительских ссуд банки смягчали и планируют делать это в дальнейшем. Уровень одобрения заявок населения вырос, больше всего — именно по ипотечным кредитам.

Банки видят больше рисков

Респонденты ожидают ухудшения качества кредитных портфелей как бизнеса, так и населения. По домохозяйствам такие ожидания сохраняются уже пятый квартал подряд.

Также банки сообщили об усилении всех основных видов рисков и прогнозируют их дальнейший рост. Прежде всего, речь идет о кредитном и валютном рисках.

Опрос проводился с 16 сентября по 7 октября 2026 года. В нем приняло участие 25 банков, на которые приходится 95% активов банковской системы.

В НБУ отмечают, что результаты опроса отражают оценки и ожидания самих банков и не являются прогнозом Национального банка.