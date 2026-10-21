Куда инвестировать в 2027 году, чтобы защитить сбережения от инфляции и девальвации гривны? Что выгоднее: гривневые депозиты под 17% годовых, ОВГЗ с доходностью 14,5−15%, доллары, золото или недвижимость? И как правильно распределить деньги, если у вас есть 100 тысяч, 1 миллион или гораздо больше миллиона гривен?
Куда и как инвестировать деньги в 2027 году? Как приумножить сбережения (видео)
Финансовый эксперт Алексей Козырев разбирает основные инструменты для сохранения и приумножения капитала в 2027 году: банковские депозиты, гривневые и валютные ОВГЗ, доллары и евро, золото, землю, недвижимость и фондовый рынок.
Источник: Минфин
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