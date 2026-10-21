Минфин продал облигации на 2,03 млрд грн: доходность достигла 16,45%

Министерство финансов Украины 20 октября привлекло в государственный бюджет 2,03 млрд грн по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Что предложили инвестору

Облигации в гривне сроком обращения 1 год со ставкой 15,09% годовых обеспечили поступление 1,012 млрд гривен.

Облигации в гривне сроком обращения 2,4 года с доходностью 16,45% годовых привлекли в бюджет 1,010 млрд гривен.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 351,37 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,36 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Напомним

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.