Инвесторы возвращаются в Украину: стоимость M&A-соглашений выросла почти вдвое

За первые девять месяцев 2026 года украинский рынок слияний и поглощений продемонстрировал рост как по количеству, так и по стоимости сделок. По данным исследования KPMG M&A Radar 9m 2026: Украина, общая раскрытая стоимость сделок достигла $2,139 млрд, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составил $1,103 млрд.

За первые девять месяцев 2026 года украинский рынок слияний и поглощений продемонстрировал рост как по количеству, так и по стоимости сделок.

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Даже без учета крупнейшего соглашения отчетного периода совокупная стоимость транзакций составила около $1,28 млрд.

Самая большая сделка — до $860 млн.

Наибольшей анонсированной транзакцией стало запланированное приобретение международной промышленной группой TCC Group Holdings 100% корпоративных прав группы компаний Ивано-Франковск цемент.

Ориентировочная стоимость предприятия может составить €750 млн, или около $860 млн.

Еще пять сделок были оценены примерно в $100 млн или больше. Среди них — приобретение МХП доли у греческого производителя мясной продукции Th. Nitsiakos AVEE за $290 млн, сделка Swarmer — Ratel Robotics примерно на $224 млн, раунд Series D Preply на $150 млн, приобретение Agro-Region группой Enselco Group более чем за $100 млн и покупка MetLife Украина польской PZU примерно за $100 млн.

Иностранные инвесторы резко нарастили активность

Количество сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами увеличилось с 8 до 13.

Их раскрытая стоимость выросла с $41 млн до $1,275 млрд.

Даже без учета соглашения по «Ивано-Франковскцемента» совокупная стоимость таких транзакций составляла около $415 млн, что примерно в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше международных инвесторов интересовали технологии, промышленное производство, банковские и страховые услуги.

Украинские инвесторы остаются основой рынка

За девять месяцев было объявлено 30 соглашений с участием украинских инвесторов.

В то же время, их доля в общей активности сократилась с 70% до 59%, что KPMG связывает с ростом интереса иностранного капитала.

Среди заметных сделок — приобретение «Киевстаром» шести солнечных электростанций во Львовской области за $80,8 млн. и покупка Андреем Веревским 21,44% акций Ferrexpo примерно за $50 млн.

Технологии остаются лидером

Наиболее активным по количеству сделок остался технологический сектор — 14 транзакций по сравнению с 13 годом ранее.

В агросекторе было заключено 8 сделок с общей раскрытой стоимостью $428 млн, или около 20% всего M&A-рынка.

Быстрее всего росла активность в энергетике и коммунальных услугах: количество сделок увеличилось с двух до пяти.

Также заметно возрос интерес к оборонным технологиям. Если за девять месяцев 2025 года порог KPMG в $5 млн превышал только два оборонных соглашения, то в 2026 году — уже пять.

Что будет дальше

В KPMG ожидают, что до конца года инвестиционная активность будет оставаться избирательной и будет концентрироваться прежде всего в оборонных технологиях, инновациях, агробизнесе, энергетической устойчивости и инфраструктуре.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от ситуации безопасности, доступности финансирования, международной поддержки и развития страхования военных рисков.

В то же время, новые инвестиционные инициативы свидетельствуют о готовности части инвесторов вкладывать средства в Украину даже при высокой неопределенности. В частности, Dragon Capital и Horizon Capital привлекают новые фонды с совокупным целевым объемом около $750 млн.