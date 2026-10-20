Социалка взаймы: как европейские пенсии могут уменьшить ваше наследие в Украине

Правила пребывания украинских мигрантов в Европе и предоставления им материальной помощи становятся строже. Пожилым беженцам, которые не могут найти работу и не имеют европейского трудового стажа, страны пребывания всё чаще предлагают перейти на национальные пенсионные программы базового обеспечения — социальные пенсии по возрасту. Однако эта помощь не является полностью бесплатной. На что в действительности соглашаются получатели?

Европейские пенсии по возрасту имеют свои особенности, но гражданам Украины, которые планируют дальнейшую интеграцию в европейское общество, и их наследникам необходимо заранее знать о последствиях своих решений.

Франция: самый либеральный «порог безопасности»

Французская программа SASPA, которая выплачивает пособие ASPA, известное как минимальная пенсия по возрасту, в настоящее время является самой мягкой по отношению к получателям и наследникам. Она предусматривает выплаты около €1012 в месяц для одинокого человека и устанавливает высокий порог защиты наследства.

Государство потребует вернуть пенсионные выплаты только в том случае, если чистая стоимость всего наследства умершего — активы за вычетом долгов — превышает €108 586,14.

Даже если стоимость имущества превышает этот порог, Франция взыщет долг только с суммы превышения и строго в пределах годового лимита — максимум €8463,42 за каждый год получения помощи.

То есть если украинская квартира или дом умершего стоит менее примерно €108 тыс., наследники получат их полностью, а долг перед Францией будет списан.

Жесткие программы с низким порогом: Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург

В отличие от Франции, другие популярные среди украинцев страны установили критически низкие пороги, после превышения которых запускается механизм возврата средств.

Так, в Германии помощь по программе базового обеспечения в пожилом возрасте (Grundsicherung im Alter) составляет €563 плюс доплаты на аренду жилья и страхование. При этом порог защиты наследства имеет чисто символический размер — всего €3378.

То есть если после смерти пенсионера осталась недвижимость, социальное ведомство Sozialamt потребует от наследников вернуть все средства, выплаченные в течение последних 10 лет жизни умершего.

В Швейцарии в рамках программы дополнительных выплат Ergänzungsleistungen с 2021 года действует правило: если чистая стоимость наследства превышает 40 000 франков (примерно €42 000), государство взыскивает все суммы помощи, выплаченные в течение последних 10 лет.

Люксембург в рамках программы социальной реабилитации (REVIS) гарантирует защиту имущества только в пределах примерно €24 800. Любые активы сверх этой суммы подлежат взысканию в пользу бюджета.

Еще более строгий подход (Mindestsicherung Sozialhilfe) применяется в Австрии, где в большинстве федеральных земель порог защиты составляет от €5000 до €10 000. При этом власти часто не ждут смерти получателя, а принудительно регистрируют залог на его имущество в земельном реестре еще при жизни.

Изначально эти законы создавали для местных граждан, чтобы поощрить их самостоятельно накапливать средства на старость, а не полагаться на государство, сохраняя дома для детей. Однако либеральная политика ЕС в отношении миграции сделала участниками таких программ многих иностранцев, в том числе украинцев.

Так, в Германии на обеспечение немецкого Sozialamt официально перешли уже более 109 000 граждан Украины. В Бельгии (GRAPA) и Швейцарии доля иностранных получателей также стабильно растет.

Как европейцы обходят закон и почему украинцам будет сложнее

Коренные жители ЕС годами нарабатывали опыт вывода имущества из-под риска взыскания. Наиболее распространены три основные схемы:

Дарение недвижимости детям (Schenkung): переоформление дома на детей задолго до старости.

Договоры пожизненного содержания и ренты (Viager): смена собственника еще при жизни в обмен на уход или выплаты.

Дарение с правом пожизненного проживания (Usufruit / Nießbrauch): передача детям «голых стен» с сохранением за собой права жить в доме.

Но европейская налоговая система пытается препятствовать подобным уловкам. Поэтому в Германии и Франции действует «правило 10 лет»: если имущество было подарено, а даритель в течение 10 лет обеднел и попросил социальную помощь, государство через суд отменяет договор дарения.

Все сделки между родственниками проверяют на фиктивность, а рентные выплаты признают доходом и учитывают при уменьшении помощи.

Украинские мигранты, вероятно, также попытаются копировать эти схемы на родине, например поспешно переоформлять квартиры в Украине на детей по договорам дарения. И здесь им могут помочь технические барьеры, в частности высокая стоимость международного взыскания имущества в Украине.

Международные судебные процессы — дорогая и юридически сложная процедура. Услуги высококвалифицированных юристов, трансграничные судебные процессы и переводы документов часто стоят дороже самого долга.

Поэтому, если имущество находится в прифронтовой зоне или его рыночная стоимость минимальна, европейские органы, скорее всего, предпочтут списать такие долги как безнадежные.

Кроме того, европейская правовая система гуманно относится к родственникам должника. Если получатель помощи умирает, а в общем жилье продолжает проживать его муж или жена, государство полностью замораживает взыскание долга и откладывает его до смерти оставшегося в живых супруга.

Также наследники не отвечают собственными средствами за долги предков. Если долг перед бюджетом Германии составляет €40 000, а унаследованная квартира в Украине оценена в €20 000, государство — в данном случае Германия — может претендовать максимум на эти €20 000.

А если в квартире или доме проживают несовершеннолетние дети умершего или родственники с инвалидностью, за которыми он ухаживал, социальные службы могут даже полностью списать долг на основании положения о чрезмерной жестокости (Härtefall).

Предупрежден — значит вооружен: евроинтеграция закрывает лазейки

В то же время надеяться, что «в Европе никто не узнает о моей квартире в Киеве», украинским получателям европейских социальных выплат становится всё наивнее. Процесс цифровизации и обмена данными между ЕС и Украиной вышел на финишную прямую.

Украина уже полноценно обменивается с ЕС информацией о банковских счетах. Любое движение средств, например если ребенок получает на украинскую карту деньги от аренды родительской квартиры, сразу станет видимым для налоговой службы ЕС, которая передаст данные социальным службам.

Кроме того, в рамках интеграционных соглашений европейские нотариусы при оформлении наследства получают официальный трансграничный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество Украины.

Поэтому если ваша пожилая мама уехала от тягот войны в Европу, уверяет вас, что ни в чем не нуждается, получает хорошую европейскую «пенсию» и даже умудряется отправлять вам небольшие посылки, не спешите расслабляться.

Возможно, именно сейчас на ее имя в Германии, Австрии или Швейцарии накапливается государственный долг, который в будущем станет серьезным препятствием при оформлении наследства на родительский дом. Чтобы квартира в Украине неожиданно не перешла в коммунальную собственность или ее не заблокировали европейские юристы, необходимо заранее оценить рыночную стоимость активов, расположение имущества и условия местных социальных программ.