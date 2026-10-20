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20 октября 2026, 10:10 Читати українською

Финансовая подушка в 2026 году: сколько денег стоит иметь «про запас»

CreditKasa информирует, что финансовая подушка — это резерв на случай непредвиденных ситуаций: потери работы, задержки дохода, срочного ремонта, лечения или других незапланированных расходов.

CreditKasa информирует, что финансовая подушка — это резерв на случай непредвиденных ситуаций: потери работы, задержки дохода, срочного ремонта, лечения или других незапланированных расходов.
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Главное правило: финансовый запас лучше считать не в конкретной сумме, а в месяцах ваших обязательных расходов.

Сколько денег нужно иметь в резерве

Оптимальный ориентир — запас на 3−6 месяцев базовых затрат.

К примеру, если ежемесячно на жилье, продукты, транспорт, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательные платежи требуется 25 000 грн, резерв может составлять:

  • на 3 месяца — 75 000 грн;

  • на 6 месяцев — 150 000 грн.

То есть нет универсальной суммы, подходящей всем. Для одного человека 60 000 грн могут быть запасом на несколько месяцев, а для другого — только на один.

Как посчитать свою финансовую подушку

Сначала определите минимальные затраты в месяц. Учтите:

  • жилье и коммунальные услуги;

  • продукты;

  • транспорт;

  • кредиты и другие обязательные платежи;

  • лекарство;

  • расходы на детей;

  • связь и Интернет.

Развлечения, рестораны, путешествия и дополнительные покупки в этот расчет лучше не включать.

Дальше все просто: обязательные расходы за месяц x 3−6 месяцев = финансовая подушка.

Если доход нестабильный или в семье всего один основной источник дохода, лучше ориентироваться на больший запас.

Когда можно использовать резерв

Финансовая подушка — это не деньги на отпуск, новый телефон или сезонная распродажа. Она нужна, прежде всего, для непредвиденных ситуаций: потери дохода, срочного лечения, необходимого ремонта или других значительных затрат, которые сложно было предусмотреть.

Если часть резерва пришлось использовать, его следует постепенно восстановить.

Финансовая подушка — это о покое, а не о большой сумме

Главное — не пытаться сразу накопить «идеальный» резерв. Начните с суммы на месяц обязательных расходов и постепенно увеличивайте ее.

Финансовая подушка не защитит всех непредвиденных ситуаций, но поможет иметь больше времени на решение, если возникнут внезапные расходы или временно уменьшится доход.

Поэтому лучшая финансовая подушка — не соответствующая чужой цифре, а покрывающая именно ваши базовые расходы хотя бы на несколько месяцев.

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Источник: Минфин
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