Доллар вернулся к психологической отметке: НБУ повысил официальный курс на 14 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 20 октября, на уровне 45,00 грн/$. По сравнению с 19 октября американская валюта подорожала на 14 копеек — предыдущий официальный курс составил 44,86 грн/$. Об этом говорится в данных НБУ.

Доллар снова вернулся к психологической отметке в 45 грн.

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Таким образом, доллар снова вернулся к психологической отметке в 45 грн.

Евро также подорожал

Официальный курс евро на 20 октября будет составлять 50,53 грн/€.

Это на 4 копейки больше, чем 19 октября, когда европейская валюта стоила 50,49 грн.

Итак, на 20 октября обе основные валюты подорожали: доллар — до 45,00 грн, евро — до 50,53 грн.