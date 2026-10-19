25 тысяч грн за авто: сколько владельцы дорогих машин уплатили в бюджеты в 2026 году

За девять месяцев 2026 года владельцы автомобилей премиум- и люкс-класса уплатили в местные бюджеты 260,5 млн грн транспортного налога. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Больше всего транспортного налога поступило в Киеве - 74,2 млн грн.

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Это на 58,5% или на 96,1 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего транспортного налога поступило в Киеве — 74,2 млн грн. Далее следуют Днепропетровская область — 23,8 млн грн, Одесская — 19,9 млн грн и Харьковская — 19 млн грн.

Кто должен платить транспортный налог

Налог платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие легковыми автомобилями, отвечающими установленным критериям.

Речь идет о машинах до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат.

По состоянию на 1 января 2026 такой порог составляет 3 млн 242,625 тыс. грн.

Ставка транспортного налога фиксирована — 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

Какие автомобили попадают под налогообложение

Список моделей, владельцы которых должны платить транспортный налог, ежегодно утверждает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В 2026 году в него вошла 1281 модель.

Среди марок, представленных в списке, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и McLaren, а также отдельные дорогие модели Toyota и Volvo.

Уплаченный транспортный налог остается в местных бюджетах и может направляться, в частности, на ремонт дорог, благоустройство и социальные программы.