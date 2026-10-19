Военные закупки, производство дронов, контрабанда, игорный бизнес, нелегальный рынок табака и алкоголя, работа ТЦК и схемы НДС остаются сферами с наибольшим потенциалом для борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетьманцев в поддержку позиции народного депутата Ярослава Железняка.
Производство дронов и не только: Гетманцев назвал главные сферы налоговых минимизаций и коррупции
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По словам Гетманцева, особое внимание нуждаются в закупках для сектора обороны, в частности беспилотных систем. Отдельно он затронул вопросы контрабанды и нелегальной торговли подакцизными товарами.
Проблемы в оборонных закупках и работе ТЦК ранее также фиксировались в выводах парламентской временной следственной комиссии: в Верховной Раде заявляли о завышении цен, невыполнении контрактов и слабом контроле, в частности в сфере беспилотных систем.
Вопросы к антикоррупционным органам
Гетманцев отдельно задает вопрос эффективности работы антикоррупционных и правоохранительных органов в этих сферах.
Он призывает активнее расследовать возможные нарушения в военных закупках, на таможне, в игорном бизнесе и рынке подакцизной продукции.
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