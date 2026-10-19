Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по акции SpaceX в 2027 году

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в следующем году подарит по одной акции компании каждому ребенку в США, сообщает CNBC. Об этом он написал в X 19 октября.

Илон Маск заявил, что в следующем году подарит по одной акции компании каждому ребенку в США

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«В следующем году я подарю одну из своих акций SpaceX каждому ребенку в Америке. Это будет лишь начало».

По данным регуляторного отчета, Маск владеет примерно 4,8 млрд акций SpaceX, а с учетом неисполненных наград и опционов — около 6,4 млрд, что соответствует 48,4% бенефициарной доли.

В США около 72 млн детей младше 18 лет, поэтому при цене акции $146,03 на закрытии пятницы подарок обойдется Маску примерно в $10,5 млрд. Подробности он не раскрыл: кто и как получит акции, когда пройдет раздача и как это будет оформлено, неизвестно. Ранее, в июле, президент SpaceX Гвинн Шотвелл передала 2 млн акций детям 11−17 лет из малообеспеченных районов.

Консенсус и ожидания

SpaceX закрылась 16 октября на $146,03 (−1,74%), в премаркете 19 октября бумаги торгуются на уровне $147,40 (+0,94%).

За неделю акция потеряла 10,64%, диапазон за 52 недели — $104,83−225,64. Консенсус по выручке за III квартал — около $12,9 млрд, это примерно на 65% больше, чем во II квартале ($7,80 млрд).

Консенсус по прибыли на акцию — около $0,14, это была бы первая прибыль после IPO. Во II квартале SpaceX получила чистый убыток $541 млн.