Платежи за секунды: как выявлять мошенничество и не задерживать переводы

Платежи проходят в считанные секунды, и выявлять подозрительные операции постфактум уже недостаточно. Как искусственный интеллект и поведенческая аналитика помогают контролировать риски в реальном времени и сделать защиту незаметной для клиента, в своей колонке NV рассказала Ирина Кирилюк, региональная руководительница по этике и комплаенсу Visa в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе.

Скорость двигает экономику, но и вносит новые риски

Если в секунду осуществляется более десятка тысяч транзакций, то подходы к управлению рисками должны меняться.

Исторически финансовый мониторинг руководствовался принципом: что-то произошло, а мы потом проанализируем. Было время, когда мы анализировали что-то за последний день, неделю, месяц или квартал, чтобы заметить определенные тенденции. Конечно, пока этого недостаточно.

Мы видим мощное смещение от такого посттрансакционного мониторинга к тому, чтобы имплементировать компоненты прогностического анализа и выявлять много индикаторов в режиме реального времени. Это приводит нас к разговору об автоматизации, машинном обучении, новых подходах к обработке данных, искусственном интеллекте, поведенческой аналитике и т. д.

Мошенники много инвестируют и в искусственный интеллект, и в deepfake, и в другие схемы. Если мы хотим хотя бы не сильно отставать от них, то тоже нужно вкладывать в автоматизацию.

Скорость позволяет двигать экономику. Но, с другой стороны, она вносит определенные риски, на которые нужно реагировать. Поэтому финансовый мониторинг и аналитика должны быть одними из важнейших вопросов, которые следует задавать при формировании стратегии развития финансового учреждения.

Безопасность лучше всего работает тогда, когда ее не видно

Когда у компании эффективно работает система комплаенса, клиент получает современные, безопасные, простые и быстрые финансовые услуги. И он не должен задумываться о том, сколько проверок транзакций, поведения, бэкграунда, происхождения средств прошло в фоновом режиме.

В то же время невозможно применять одинаковые подходы ко всем. Нужны взвешенные решения по сегментации, бенчмаркингу, правильному пониманию цифрового следа. Мы хотим видеть больше в цифровом пространстве, потому что живем в эпоху, где каждый платеж генерирует массу цифровых данных. Их следует понимать и знать, как обрабатывать.

Раньше клиент физически приходил делать идентификацию в банке, когда открывал счет. И если менеджер видел, что 5, 10 или 15 человек привел один и тот же человек, то должен был подать сигнал подразделению финансового мониторинга банка, и в дальнейшем по операциям этих клиентов проходили соответствующие проверки.

В цифровую эпоху этой информации мы уже не получаем, но есть уникальные учетные идентификаторы девайсов, IP-адреса и т. д. Появилось гораздо больше других данных, которые мы должны знать, читать, связывать и делать поведенческую аналитику. Когда это все правильно настроено и есть разный подход к разным слоям населения, то выиграют и клиент, и бизнес, ведь все становится прозрачнее.

Сущность не в увеличении контроля, а в том, чтобы правильный контроль применялся в правильный момент.