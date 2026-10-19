$8,6 млрд в стейблкоинах: Украина среди лидеров по «цифровой долларизации»

В конце 2025 года объем стейблкоинов, связываемых МВФ с украинскими резидентами, составил около $8,6 млрд, или 4,1% ВВП Украины. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В конце 2025 года объем стейблкоинов, связываемых МВФ с украинскими резидентами, составил около $8,6 млрд, или 4,1% ВВП Украины.

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По приведенным оценкам, как пишет Смаглюк, это один из самых высоких показателей среди исследованных экономик. Высшее соотношение зафиксировано в Венесуэле — 5,6% ВВП. Для сравнения, в Нигерии показатель составил 1,4%, Турции — 0,83%, США — лишь 0,04%.

Валютные ограничения стимулируют использование стейблкоинов

МВФ проанализировал более 35 млрд блокчейн-трансакций за 2018−2025 годы и пришел к выводу, что усиление валютных ограничений способствует переходу пользователей к стейблкоинам.

В среднем через полгода после усиления ограничений на движение капитала объем трансграничных операций со стейблкоинами был примерно на 30% выше, чем в сценарии без таких ограничений.

При этом после отмены ограничений пользователи не обязательно возвращаются к традиционным банковским переводам. Те, кто уже начал пользоваться криптогаманцами, часто продолжают это делать.

Валютные кризисы ускоряют «цифровую долларизацию»

Еще более сильный эффект МВФ фиксирует в ходе валютных кризисов.

В течение первого года после начала кризиса объем накопленных стейблкоинов в среднем увеличивается на 75%. Даже после стабилизации курса он по оценке фонда не возвращается к предыдущему уровню.

Это может свидетельствовать об устойчивом переходе части населения и бизнеса к цифровым активам, привязанным преимущественно к доллару США, как альтернативному средству хранения и перевода средств.