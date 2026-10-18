Государственный Ощадбанк с 1 ноября 2026 года повышает стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 грн. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Ощадбанк меняет тарифы с 1 ноября: с каких клиентов будут брать 150 грн
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Изменения будут касаться не всех клиентов, а именно неактивных текущих счетов, открытых без карты.
В банке объяснили, что новый тариф утвержден решением продуктового комитета и внесен в тарифы за обслуживание текущих счетов.
Когда заработает новый тариф
Повышенная стоимость обслуживания начнет действовать с 1 ноября. Ощад прямо указывает, что тариф для неактивных счетов вырастет до 150 грн.
В то же время, в коротком официальном сообщении банк не уточняет период, после которого счет признается неактивным, а также периодичность взыскания 150 грн.
Источник: Минфин
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