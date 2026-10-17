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17 октября 2026, 15:27 Читати українською

Украина остается крупнейшим должником МВФ в Европе

Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему непогашенных кредитов Международного валютного фонда. По состоянию на 30 сентября 2026 г. ее задолженность составляла 10,69 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), или около 8,68% общего объема кредитов фонда. Об этом свидетельствуют данные МВФ.

Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему непогашенных кредитов Международного валютного фонда.
Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему непогашенных кредитов МВФ
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Общая сумма непогашенных кредитов всех стран перед фондом на эту дату составила 123,15 млрд СДР. Крупнейшим заемщиком остается Аргентина с задолженностью 41,97 млрд СДР.

В пятерку крупнейших должников МВФ входят:

  • Аргентина — 41,97 млрд СДР;
  • Украина — 10,69 млрд СДР;
  • Пакистан — 7,99 млрд СДР;
  • Египет — 7,86 млрд СДР;
  • Эквадор — 7,08 млрд СДР.

В то же время за сентябрь задолженность Украины перед МВФ сократилась примерно на 185,4 млн СДР: в конце августа она составляла 10,88 млрд СДР.

СДР — международный резервный актив, созданный МВФ, который фонд также использует как расчетную единицу. Приведенные суммы отражают непогашенные кредиты, а не просроченную задолженность.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+24
Pasha1233
Pasha1233
17 октября 2026, 16:07
#
Може, треба намагатись домовитись? А не виставляти роботяг і доходяг як таран і живий щит, крутити лупцювати, рекетирувати, катувати людей, повний ютуб, що відбувається в Скелі, Шквалі, 225-ці… На ютубі відео
«Викрали 59-річного чоловіка ПІД ЧАС ПОХОВАННЯ МАТЕРІ»

Де дно? Це замість мобілізації силовиків і офіцерів.

А в Молдові схопили 2 наших прикордонців, кажуть, хотіли втопити людину.
https://zaxid.net/u_moldovi_zatrimali_dvoh_prikordonnikiv_z_ukrayini_yaki_peresliduvali_zemlyaka_n1648133
+
0
bosyak
bosyak
17 октября 2026, 18:03
#
Про що «треба намагатись домовитись»?
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
17 октября 2026, 18:10
#
Про мир, про зупинку війни. Як можна не розуміти.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
17 октября 2026, 18:24
#
А є варіанти?
+
0
Pasha1233
Pasha1233
17 октября 2026, 18:54
#
Та все вони розуміють, просто сидять закордоном і хочуть нам вічної бійні заради їхньої вічної соціалки.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
17 октября 2026, 18:11
#
І це ще старі дані, зараз новий кредит випрошують. і не останній.
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