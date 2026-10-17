Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему непогашенных кредитов Международного валютного фонда. По состоянию на 30 сентября 2026 г. ее задолженность составляла 10,69 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), или около 8,68% общего объема кредитов фонда. Об этом свидетельствуют данные МВФ.
Украина остается крупнейшим должником МВФ в Европе
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Общая сумма непогашенных кредитов всех стран перед фондом на эту дату составила 123,15 млрд СДР. Крупнейшим заемщиком остается Аргентина с задолженностью 41,97 млрд СДР.
В пятерку крупнейших должников МВФ входят:
- Аргентина — 41,97 млрд СДР;
- Украина — 10,69 млрд СДР;
- Пакистан — 7,99 млрд СДР;
- Египет — 7,86 млрд СДР;
- Эквадор — 7,08 млрд СДР.
В то же время за сентябрь задолженность Украины перед МВФ сократилась примерно на 185,4 млн СДР: в конце августа она составляла 10,88 млрд СДР.
СДР — международный резервный актив, созданный МВФ, который фонд также использует как расчетную единицу. Приведенные суммы отражают непогашенные кредиты, а не просроченную задолженность.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
«Викрали 59-річного чоловіка ПІД ЧАС ПОХОВАННЯ МАТЕРІ»
Де дно? Це замість мобілізації силовиків і офіцерів.
А в Молдові схопили 2 наших прикордонців, кажуть, хотіли втопити людину.
https://zaxid.net/u_moldovi_zatrimali_dvoh_prikordonnikiv_z_ukrayini_yaki_peresliduvali_zemlyaka_n1648133