Украина остается крупнейшим должником МВФ в Европе

Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему непогашенных кредитов Международного валютного фонда. По состоянию на 30 сентября 2026 г. ее задолженность составляла 10,69 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), или около 8,68% общего объема кредитов фонда. Об этом свидетельствуют данные МВФ .

Украина занимает первое место в Европе и второе в мире по объему непогашенных кредитов МВФ

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Общая сумма непогашенных кредитов всех стран перед фондом на эту дату составила 123,15 млрд СДР. Крупнейшим заемщиком остается Аргентина с задолженностью 41,97 млрд СДР.

В пятерку крупнейших должников МВФ входят:

Аргентина — 41,97 млрд СДР;

Украина — 10,69 млрд СДР;

Пакистан — 7,99 млрд СДР;

Египет — 7,86 млрд СДР;

Эквадор — 7,08 млрд СДР.

В то же время за сентябрь задолженность Украины перед МВФ сократилась примерно на 185,4 млн СДР: в конце августа она составляла 10,88 млрд СДР.

СДР — международный резервный актив, созданный МВФ, который фонд также использует как расчетную единицу. Приведенные суммы отражают непогашенные кредиты, а не просроченную задолженность.