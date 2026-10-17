Доллар остановил падение: НБУ начал выкупать валюту с рынка

Объем валютных интервенций Национального банка за неделю составил около $1,25 млрд. В то же время НБУ не только обеспечивал валютный рынок предложением, но и выкупил с рынка около $300 тыс. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Объем валютных интервенций Национального банка за неделю составил около $1,25 млрд.

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Курс стабилизировался

По оценке Шевчишина, выкуп валюты производился вблизи уровней 44,88−44,90 грн/$.

По достижении этих отметок снижение курса доллара прекращалось, а рынок пытался перейти к росту.

Сам объем покупки — $300 тыс. — незначительный по сравнению с общим дефицитом валюты и масштабами интервенций НБУ.

Однако внимание обращает на сам факт выхода регулятора на рынок с покупкой валюты, что может свидетельствовать о нежелании Нацбанка допустить слишком резкое укрепление гривны ниже сложившихся курсовых уровней.