Компьютер Apple 1976 с подписью Возняка продали за $1,15 млн

На аукционе Bonhams был продан рабочий компьютер Apple-1 в 1976 году за $1 148 200 с учетом комиссии покупателя. Устройство с подписью Стива Возняка и письмом Стива Джобса установило мировой аукционный рекорд среди Apple-1, в свое время проданных покупателям. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аукционный дом Bonhams. Торги завершились 14 октября 2026 года.

На аукционе Bonhams был продан рабочий компьютер Apple-1 в 1976 году

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Детали аукциона

За компьютер соревновались два участника в течение 28 минут. Окончательная стоимость превысила предварительную оценку лота — от $500 тыс. до $800 тыс.

Устройство известно как «Hatfield» Apple-1 — по фамилии первого владельца Фреда Гэтфилда. Он купил его за $666,60. Это один из лишь 74 подтвержденных сохранившихся экземпляров Apple-1 и один из немногих, до сих пор работающих. На плате есть подпись разработчика компьютера, соучредителя Apple Стива Возняка.

Особую ценность лоту придает письмо Стива Джобса в 1978 году. Гэтфилд жаловался на нехватку программного обеспечения для Apple-1, а Джобс в ответ предложил обменять устройство на плату Apple II с доплатой $400. Владелец отказался и сохранил компьютер.

Вместе с ним покупатель получил оригинальные инструкции, приглашения в клуб владельцев Apple-1, специально изготовленный блок питания, монитор и клавиатуры той эпохи.