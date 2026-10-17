Трамп поставил на паузу «адские санкции» против россии и Ирана

Президент США Дональд Трамп приостановил закон Линдси Грэмма об «адских санкциях» против россии и Ирана. Соответствующий указ подписал 16 октября.

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Что предусматривал закон

Закон Грэма предусматривал, что в течение 30 дней от его подписания (то есть до 18 октября) президент должен был распорядиться о дополнительных пошлинах и экономических ограничениях против россии и Ирана.

В частности, 500% пошлины на российские товары и 100% - на товары пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также пяти крупнейших стран, способствующих обходу санкций.

Для политики санкций этот закон должен стать существенным расширением инструментария. Это, прежде всего, сильный переговорный рычаг для дипломатии США, хотя закон и не означал, что Китай и Индия перестанут покупать нефть в россии.

Но в пункте № 4 этого закона прописана возможность отказаться от него, что и сделал Трамп.

«Я подал в Конгресс удостоверение о том, что предоставление такого увольнения отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также отчет с объяснением оснований для такого удостоверения», — пояснил глава Белого дома.