Евро удивит больше доллара? Прогноз курса на неделю (видео)

Приблизится ли доллар к 45,65 грн, а евро к 51,40 грн уже на этой неделе?

На валютный рынок оказывают давление высокие цены на нефть, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и экономические проблемы в США и Европе. В то же время НБУ придется активно поддерживать гривну. А ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает создавать риски для мировых рынков.

Удержит ли НБУ ситуацию на валютном рынке? Почему евро остается главной валютой для спекуляций в обменниках? И в каких пределах будут колебаться доллар, евро, золото и серебро с 15 по 21 октября?

Ответы и подробный прогноз — в новом выпуске.