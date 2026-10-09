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9 октября 2026, 14:45 Читати українською

Спрос на покупку падает, а аренда дорожает: где в Украине тяжелее всего найти квартиру

В сентябре 2026 года аренда жилья в Украине дорожала почти по всей стране, хотя спрос на нее в большинстве регионов снижался. Наибольший скачок цен зафиксировали в Николаевской области — на 104% в месяц. Об этом говорится в сентябрьском аналитическом отчете маркетплейса недвижимости DIM.RIA. В то же время, Киев остается самым дорогим городом для арендаторов: средняя цена однокомнатной квартиры достигла 33 тыс грн в месяц.

В сентябре 2026 года аренда жилья в Украине дорожала почти по всей стране, хотя спрос на нее в большинстве регионов снижался.
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Аренда: где жилье подорожало больше всего

В сентябре арендные ставки выросли почти по всей Украине. После Николаевской области, где цены увеличились на 104%, наибольшее удорожание зафиксировали в Запорожской области — на 46%, Херсонской — на 32%, Закарпатской — на 29% и Винницкой — на 22%.

Самой дорогой для арендаторов остается столица. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 33 тыс. грн в месяц. За месяц цена выросла на 5%, а за год — на 12%.

В регионы, где средняя месячная аренда однокомнатной квартиры превысила 20 тыс. грн, также вошли:

  • Закарпатская область — 29 тыс грн, рост за месяц на 29%, за год — на 38%.

  • Ивано-Франковская область — 22,5 тыс грн, +11% в месяц и +34% в год.

  • Винницкая область — 22 тыс грн, +22% в месяц и +52% в год.

  • Днепропетровская область — 22 тыс грн, +10% в месяц и +38% в год.

  • Львовская область — 20,3 тыс грн, +6% в месяц и +21% в год.

В Киеве дороже всего арендовать однокомнатное жилье в Печерском районе — в среднем за 38,3 тыс грн. Самые доступные предложения сосредоточены в Деснянском районе, где средняя цена составляет 13,3 тыс грн.

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Объявлений об аренде меньше, а желающих снять жилье больше

Несмотря на всеобщее подорожание, динамика предложения отличалась в зависимости от региона. В сентябре количество объявлений об аренде выросло в Киеве на 27%, Киевской области — на 36%, Одесской — на 23%.

В Ивано-Франковской области предложение сократилось на 33%, Закарпатской — на 26%, Волынской — на 20%.

Спрос на аренду в основном снижался. Наибольшее падение зафиксировали в Черкасской области — на 22%, Киевской — на 20%, Львовской — на 19% и Полтавской — на 17%. В то же время в Ровенской области спрос вырос на 18%, в Волынской и Харьковской — на 15% в каждой.

Наибольший дисбаланс между спросом и предложением зафиксирован в следующих регионах:

  • Тернопольская и Ровенская области — по 18 арендаторов на одно объявление.

  • Львовская область — 15 арендаторов на одно объявление.

  • Винницкая область — 13 арендаторов.

  • Черновицкая область — 10 арендаторов.

Следовательно, самая большая конкуренция за арендуемое жилье наблюдается не обязательно в регионах с самыми высокими ценами. Например, в Ровенской области спрос вырос, а количество желающих арендовать жилье существенно превышает количество предложений.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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