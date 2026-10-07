Ирландия открыла украинцам с временной защитой путь к гражданству: какие условия

Украинцы в Ирландии, живущие по временной защите, теперь могут заменить его на разрешение Stamp 4. Его выдают на два года, он распространяется на всю семью, а прожитое за ним время будут засчитываться для получения гражданства.

Ирландия начала принимать заявки на переход с временной защиты на визу Stamp 4

Об этом сообщила Ирландская иммиграционная служба.

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Временную защиту в Ирландии теперь можно сменить на иммиграционный статус Stamp 4 по программе Temporary Protection Transition Scheme. Заявки уже принимаются, сообщает Департамент юстиции правительства страны.

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Stamp 4 можно регулярно обновлять. Он будет действовать даже после того, как перестанет действовать общеевропейская директива о временной защите. Stamp 4 открывает путь к натурализации и получению ирландского паспорта.

Подать заявку могут те, кто прожил в Ирландии больше года по временной защите. Также заявитель должен официально работать или быть самозанятым не менее шести месяцев. Годовой доход должен составлять не менее 29432 евро.

Отдельное требование касается жилья. Заявитель и его семья не должны пользоваться государственным жильем, модульными городками или жить у хозяев, получающих компенсацию ARP. Приемлема только самостоятельная аренда.

Тем, кто не отвечает этим критериям, временная защита продолжает действовать по-прежнему.

Заявки подают онлайн через портал иммиграционной службы INIS. Черновик можно сохранить в разделе My Forms и постепенно добавлять к ней справки.