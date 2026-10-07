Ирландия открыла украинцам с временной защитой путь к гражданству: какие условия

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 октября 2026, 16:45 Читати українською

Ирландия открыла украинцам с временной защитой путь к гражданству: какие условия

Украинцы в Ирландии, живущие по временной защите, теперь могут заменить его на разрешение Stamp 4. Его выдают на два года, он распространяется на всю семью, а прожитое за ним время будут засчитываться для получения гражданства.

Украинцы в Ирландии, живущие по временной защите, теперь могут заменить его на разрешение Stamp 4.
Ирландия начала принимать заявки на переход с временной защиты на визу Stamp 4
Добавить как предпочтительный источник в Google

Об этом сообщила Ирландская иммиграционная служба.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Временную защиту в Ирландии теперь можно сменить на иммиграционный статус Stamp 4 по программе Temporary Protection Transition Scheme. Заявки уже принимаются, сообщает Департамент юстиции правительства страны.

Читайте также: Временная защита в Чехии: что обязательно сделать украинцам до 30 сентября 2026 года

Stamp 4 можно регулярно обновлять. Он будет действовать даже после того, как перестанет действовать общеевропейская директива о временной защите. Stamp 4 открывает путь к натурализации и получению ирландского паспорта.

Подать заявку могут те, кто прожил в Ирландии больше года по временной защите. Также заявитель должен официально работать или быть самозанятым не менее шести месяцев. Годовой доход должен составлять не менее 29432 евро.

Отдельное требование касается жилья. Заявитель и его семья не должны пользоваться государственным жильем, модульными городками или жить у хозяев, получающих компенсацию ARP. Приемлема только самостоятельная аренда.

Тем, кто не отвечает этим критериям, временная защита продолжает действовать по-прежнему.

Заявки подают онлайн через портал иммиграционной службы INIS. Черновик можно сохранить в разделе My Forms и постепенно добавлять к ней справки.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Yaroslav 911
Yaroslav 911
7 октября 2026, 19:03
#
Это только начало. Никто не захочет отказываться от такого ресурса.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 29 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами