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28 июля 2026, 16:00 Читати українською

Онлайн-школа ThinkGlobal запустила приложение для Android и iOS

Расходы на обучение ребенка теперь видно со смартфона. Онлайн-школа ThinkGlobal выпустила собственное приложение для родителей. В ThinkGlobal Parent App в реальном времени показаны баланс счета, бонусы, стоимость активных групп, оценки и посещаемость уроков. Приложение бесплатное и уже доступно в двух магазинах приложений.

Расходы на обучение ребенка теперь видно со смартфона.

Образование как регулярная статья семейного бюджета

Плата за школу перестала быть разовой покупкой в начале сентября — это ежемесячный платеж, который семья планирует наравне с коммуналкой и мобильной связью. По данным Госстата, в июне 2026 года потребительские цены выросли на 7,2% по сравнению с июнем предыдущего года, поэтому каждая статья расходов требует более точного учета. Дистанционное образование здесь имеет особенность: услуга цифровая, оплата помесячная, а результат долго остается неочевидным для того, кто платит. Именно этот пробел закрывают родительские приложения, однако классические электронные дневники сосредоточены на оценках, посещаемости и домашних заданиях, тогда как финансовая часть обычно остается в переписке с бухгалтерией.

Что показывает ThinkGlobal Parent App

Приложение объединяет две вещи, которые раньше жили отдельно: успеваемость ребенка и движение средств на счете семьи. После входа родители видят актуальные данные без запросов в поддержку и поиска старых писем в почте.

Основные возможности приложения:

  • Баланс и бонусный счет в реальном времени.

  • Быстрый переход к персональному счету для пополнения.

  • Информация об активных группах и стоимости обучения.

  • Оценки, посещаемость занятий и результаты тестирований.

  • Подробные отчеты об успеваемости ребенка.

  • Доступ к учетным данным ученика и прямые ссылки на платформу уроков и Microsoft Teams.

  • Форма записи на дополнительные занятия и связь со школой через Telegram-бот.

Для семьи это означает, что любой вопрос о деньгах или обучении закрывается за несколько касаний экрана, а не за полдня телефонных разговоров. Поскольку приложение показывает именно активные группы, летом данные никуда не исчезают: семьи, чьи дети занимаются в летнем лагере онлайн, видят текущие занятия и баланс в том же интерфейсе.

Как устроена оплата обучения и контроль баланса

Оплата в школе работает по балансовой модели: семья пополняет счет, а средства списываются поурочно, по факту проведенных занятий. Пополнить баланс можно от одной гривны — так же просто, как мобильный счет, поэтому платеж легко разбить на несколько комфортных сумм вместо одного крупного перевода. Неиспользованные средства не «сгорают»: вернуть их можно в любой момент, и обычно процедура занимает до трех рабочих дней.

Отдельно предусмотрен кредитный период. Если семья забыла о платеже, ребенок не теряет доступ к урокам, пока вопрос не уладят, — это снимает риск, когда финансовая заминка бьет по обучению. Работает и реферальная программа: тысячу гривен бонуса получают обе стороны, когда друзья семьи оплачивают любую сумму. Так онлайн-школа ThinkGlobal выстраивает платежную дисциплину без штрафов и блокировок, а дистанционное обучение остается предсказуемым по расходам.

Где скачать приложение для Android и iOS

Приложение опубликовано в обоих крупных магазинах в категории «Образование» и распространяется бесплатно. Технические требования минимальные, поэтому оно будет работать даже на более старых моделях смартфонов.

Владельцы iPhone и iPad находят приложение в App Store. Размер файла — 30,2 МБ, нужна iOS или iPadOS версии 15.0 и новее, возрастной рейтинг — 4+.

Пользователи Android скачивают его в Google Play. Размер файла — 28 МБ, нужна версия Android 6.0 и новее, возрастной рейтинг — 3+.

Отдельно стоит сказать о данных, ведь речь о финансовой информации семьи. Разработчик заявляет, что данные не передаются третьим сторонам и шифруются при передаче. Из персональной информации приложение использует только номер телефона, и нужен он исключительно для работы самого сервиса. Для чата со школой понадобится установленный Telegram, а для доступа к урокам и полной функциональности ученического аккаунта — Microsoft Teams. Обе программы тоже бесплатные.

Форматы обучения и стоимость в 2026 году

Приложение показывает стоимость той программы, которую выбрала конкретная семья, а выбор в школе построен по принципу «платишь за объем живых уроков». Разница между пакетами ощутима: от доступа к платформе с материалами и контрольными — до полноценного учебного дня с живыми уроками ежедневно. Ниже приведены действующие цены по состоянию на июль 2026 года.

Формат обучения

Что входит

Стоимость в месяц

Школа без учителя онлайн (1−11 класс)

Материалы платформы, тренировочные задания, контрольные, куратор

980 ₴

Базовая школа онлайн (1−11 класс)

Пакет «Без учителя» плюс живые уроки по основным предметам по желанию, оценивание за четверть, записи занятий

2200 ₴

Репетитор онлайн (1−11 класс)

Математика, английский, украинский; история Украины — для старших классов. Два живых урока еженедельно, группы до пяти учеников, урок — 210 ₴

1680 ₴

Вторая смена онлайн (1−11 класс)

Два живых урока ежедневно, сорок уроков в месяц, фокус на математике, английском и украинском, в старших классах добавляется физика

4500 ₴

Полный день онлайн (1−11 класс)

Полноценная школа: живые уроки ежедневно — до пяти в начальной и до шести в старшей, математика, английский и украинский ежедневно

6800 ₴ 1−5 класс,

7960 ₴ 6−11 класс

Сравнение с очной частной школой здесь не совсем корректно из-за разных статей расходов, зато внутри онлайн-формата логика прозрачна: семья платит не за «пакет услуг вообще», а за конкретное количество живых уроков, которые потом видно в приложении вместе с оценками. Качество этих уроков имеет внешнее подтверждение. В рейтинге пяти лучших дистанционных школ Украины, составленном на основе данных Украинского центра оценивания качества образования по результатам НМТ-2025, ThinkGlobal занимает первое место по среднему баллу среди онлайн-школ. Отдельно школа вошла в пятерку всех учебных заведений страны по английскому языку — наряду с очными лицеями и гимназиями. Полный отчёт за 2026 год учреждение обнародует осенью, поэтому действующие рейтинги заведений до сих пор опираются на прошлогоднюю сессию.

Что чаще всего спрашивают родители о приложении и оплате

Нужно ли платить за само приложение? Нет. ThinkGlobal Parent App бесплатное в обоих магазинах, отдельной подписки на него нет — семья оплачивает только обучение по выбранному формату.

Что будет, если не пополнить баланс вовремя? Ребенок не потеряет доступ к урокам: срабатывает кредитный период, в течение которого обучение продолжается, а семья спокойно закрывает платеж.

Можно ли вернуть деньги, которые остались на балансе? Да. Неиспользованные средства с баланса возвращают в любой момент, обычно в течение трех рабочих дней.

Видно ли оценки сразу после урока? Да, успеваемость, посещаемость и результаты тестирований отображаются в реальном времени, а отдельно доступны подробные отчеты за период.

Прозрачность, которую можно посчитать

Семья, которая оплачивает образование из своего кармана, имеет право видеть, за что именно платит, — так же четко, как видит выписку по карте. Когда оценки, посещаемость и баланс сведены в один экран, разговор об обучении перестает быть догадками и опирается на конкретные цифры. Это то изменение, которое цифровые сервисы приносят в семейные финансы в целом: меньше доверия «на слово», больше данных, которые можно проверить в любой момент.

Источник: Минфин
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