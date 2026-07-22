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22 июля 2026, 18:40 Читати українською

От чего зависит размер пенсии: почему налоги здесь ни при чем

Большинство людей считают: чем больше налогов уплачено при жизни, тем выше будет пенсия. На самом деле это распространенное заблуждение. Вопрос, от чего зависит размер пенсии, имеет четкий законодательный ответ — и сумма уплаченных налогов в эту формулу вообще не входит. Об этом рассказал основатель консалтинговой компании YANKIV Богдан Янкив.

От чего зависит размер пенсии: почему налоги здесь ни при чем
Фото: pixabay

Налоги и пенсия — это разные вещи

Каждый получающий доход тем или иным образом уплачивает налоги. У наемных работников налог удерживает работодатель еще до выплаты заработной платы. ФЛП уплачивает налоги со своего дохода самостоятельно. Даже тот, кто получает оплату наличными и формально ничего не декларирует, все равно косвенно платит налоги — хотя бы по НДС, заложенному в цену любой покупки.

Но сумма уплаченных налогов никак не влияет на будущий размер пенсии. Уплата налога — это, в сущности, плата государству за возможность вести деятельность или работать, а не взнос в какой-то личный пенсионный счет. Здесь можно провести аналогию с комиссией за снятие наличных денег в банкомате: это плата за саму операцию, а не накопление на будущее.

Что действительно влияет на пенсию: ЕСВ и страховой стаж

На размер будущей пенсии влияет совсем другой платеж — единый социальный взнос (ЕСВ). По закону ЕСВ не считается налогом — это форма обязательного государственного социального страхования. И именно те, кто платит ЕСВ, накапливают пенсионный стаж: размер и регулярность уплаты ЕСВ напрямую определяют будущую пенсию, тогда как уплата НДФЛ, единого налога или НДС на этот показатель не влияет вообще.

Здесь важно развеять еще одну распространенную ошибку — уже не о налогах, а о самом статусе предпринимателя. Многие считают, что сама регистрация ФЛП автоматически означает накопление страхового стажа. Это не так: стаж дает исключительно факт уплаты ЕСВ, а не факт регистрации или ведения деятельности. ФЛП, зарегистрированный годами, но без регулярной оплаты ЕСВ, может получить нулевой страховой стаж за весь этот период.

Отдельный вопрос возникает у миллионов украинцев, которые из-за войны сейчас работают за границей: накапливается ли стаж, пока нет уплат ЕСВ в Украине. Здесь тоже есть решение — можно либо добровольно продолжать платить взносы в украинский Пенсионный фонд из-за границы, либо официально отнести период работы в другой стране в украинский стаж при наличии подтверждающих документов.

Как считается пенсия: официальная формула

Размер пенсии по возрасту исчисляется по формуле, установленной статьей 27 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В нее входят два ключевых компонента: заработная плата застрахованного лица (определяется по статье 40 закона) и коэффициент страхового стажа (определяется по статье 25 закона).

Размер пенсии рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера и зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и величины заработной платы, по которой фактически уплачивались страховые взносы.

Заработная плата для расчета определяется как произведение двух показателей: усредненной заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией, и индивидуальному коэффициенту заработной платы конкретного лица. Этот индивидуальный коэффициент — это среднеарифметический показатель соотношения личного заработка к среднему по стране за каждый месяц учитываемого страхового стажа.

Заработная плата для расчета учитывается за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года — по данным системы персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии документального подтверждения, для расчета также можно учесть заработок за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года, независимо от имеющихся перерывов в стаже.

Коэффициент страхового стажа ЕСВ и пенсионный стаж связывает напрямую: продолжительность страхового стажа определяется в месяцах за весь период, в течение которого лицо подлежало государственному пенсионному страхованию, то есть фактически уплачивало ЕСВ. Сам коэффициент рассчитывается как соотношение суммы месяцев страхового стажа к 1200. Оба коэффициента — и страхового стажа, и заработной платы — определяются с округлением до пяти знаков после запятой.

Если на момент назначения пенсии данные о заработной плате в Украине за предыдущие три года отсутствуют, для расчета временно учитывается имеющаяся заработная плата с последующим перерасчетом пенсии уже после получения полных данных.

А что делать, если ЕСВ исправно платил весь год, но в кабинете Пенсионного фонда стаж за этот период не отражается? Это распространенная и вполне разрешимая ситуация: сама уплата взноса еще не означает автоматического зачисления стажа — ПФУ фиксирует его только по факту представленной годовой отчетности с Приложением 1, а не по факту поступления средств.

Автор:
Янкив Богдан
Основатель консалтинговой компании YANKIV Янкив Богдан
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
22 июля 2026, 20:32
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Янків відкрив Америку…
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