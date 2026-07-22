Налоговая назвала регионы, где больше всего платят налог на недвижимость

В первом полугодии 2026 года владельцы жилой и нежилой недвижимости перечислили в местные бюджеты почти 6,1 млрд грн налога на недвижимое имущество. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 8,6%. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Всего с начала года свой вклад в развитие территориальных общин внесли более 500 тысяч плательщиков. Именно эти средства остаются на местах и направляются на финансирование образования, медицины, благоустройства, ремонта дорог, поддержки коммунальной инфраструктуры и других нужд общин.

Где самые большие суммы

Самые большие суммы налога уплатили владельцы недвижимости столицы и нескольких регионов. Лидером традиционно стал Киев, где в бюджет поступило 1,2 млрд. грн.

Среди регионов с наибольшими поступлениями также:

Киевская область — 674,3 млн грн,

Днепропетровская область — 620 млн грн,

Львовская область — 602,8 млн. гривен.

Кто платит налоги

Налог на недвижимость платят не все хозяева жилья. Обязанность возникает только тогда, когда площадь объекта превышает установленные Налоговым кодексом нормы: 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для жилого дома или 180 кв. м, если в принадлежности сразу находятся квартира и дом.

При этом налог начисляется не на всю площадь, а только на квадратные метры, превышающие определенный законом предел.

Размер налога зависит от решения местных властей. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставку, которая не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за один квадратный метр сверх установленной нормы. Именно поэтому сумма налога может отличаться в зависимости от территориального общества.