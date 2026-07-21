Минфин привлек от размещения ОВГЗ более 6 млрд грн

Министерство финансов 21 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,16 млрд грн, что на 130 млн грн меньше, чем на прошлой неделе — 6,29 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2 млрд грн под 15,15% (с/с 15,14%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,13%);

2,08 млрд грн под 15,55% (с/с 15,51%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,65%, средневзвешенный — 15,60%);

2,08 млрд грн под 16% (с/с 15,98%) с погашением 25 апреля 2029 года (на прошлой неделе уровень доходности был 16,08%, средневзвешенный — 16,08%).

С начала 2026 года государство уже привлекло 266,28 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,27 трлн. гривен.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.