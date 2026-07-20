Газ в Европе подорожал до максимума за четыре месяца

Стоимость природного газа в Европе 20 июля впервые за четыре месяца превысила €60/MWh на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном и рисков поставки LNG через Ормузский пролив. Об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные ICE.

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Августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах во время утренних торгов на ICE кратковременно подорожал до 60,52 евро/MWh или примерно $740/тыс. куб. м. Последний раз цены на таком уровне во время пика 19 марта 2026 г. При переводе цены составляют 39 285 грн/тыс. куб м (с НДС).

Позже котировки скорректировались до 59,1 евро/MWh, оставаясь примерно на 3% выше уровня предыдущего торгового дня.

Причины роста

Основным фактором роста явилось возобновление масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. США возобновили блокаду иранских портов и нанесли новые удары по территории Ирана, тогда как Тегеран атаковал соседние страны и суда вблизи Ормузского пролива. Это снова резко сократило судоходство по ключевому энергетическому маршруту.

По данным Международного энергетического агентства, через Ормузский пролив в обычных условиях проходит около 20% мировой торговли LNG. Перебои уже привели к сокращению мирового производства LNG и усилили конкуренцию между Европой и Азией за грузы из других регионов.

По данным Kpler, импорт LNG в Европу в июле может сократиться до 6,9 млн т или около 9,5 млрд куб м. В июле 2025 г. регион импортировал 8,72 млн т, или 12 млрд куб м. Следовательно, годовое сокращение может составить примерно 2,5 млрд куб. м.

Дополнительное давление создают низкие запасы. По состоянию на 14 июля европейские хранилища были заполнены на 52,8%, более чем на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом. Темпы закачки отстают от показателей 2025 г. и среднего уровня за десять лет.

В то же время летние контракты TTF торгуются дороже зимних. 17 июля соответствующий ценовой спред опускался до минус 2,4 евро/MWh. Такая структура рынка уменьшает коммерческую заинтересованность трейдеров в закачке газа в хранилища и усиливает риски подготовки Европы к зиме 2026/27 гг.

Газ в Украине

В то же время газ в Украине торгуется дешевле. Согласно котировкам Natural Gas ExPro, цены на природный газ в Украине в пятницу 17 июля колебались в диапазоне 25 200 — 26 050 грн/тыс. куб м (с НДС).

При переводе стоимость газа составляет около 38,8 — 40,1 евро/MWh, то есть на 20 евро/MWh или 13 000 грн/тыс. куб м (с НДС) дешевле, чем в Европе. Разница между ценами на газ в Украине и Европе (TTF) продолжает расти на фоне резкого роста цен в Европе.

В таких условиях импорт газа в Украину остается коммерчески непривлекательным. С началом апреля импорт природного газа на минимальном уровне — 1,6 млн куб. м в сутки в июле 2026 года.