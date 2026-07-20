Авто из Китая потеряли спрос в Украине: какие модели покупали чаще всего

В первом полугодии 2026 украинцы приобрели 5891 легковой автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

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Основную часть импорта из КНР составляли новые автомобили. За шесть месяцев украинский автопарк пополнили 4932 новых легковушек китайского происхождения. Это на 17% меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

Подержанных автомобилей из Китая было ввезено 959 единиц. В этом сегменте спад оказался более глубоким — 29% в годовом исчислении.

Электромобили уже не доминируют так сильно

Большинство легковых автомобилей, ввезенных из Китая, по-прежнему были электромобилями. Но их доля заметно сократилась: в первом полугодии 2026 года BEV составил 52% китайского импорта против 85% в прошлом году.

На гибриды пришлось 25% поставок. Бензиновые авто заняли 19%, дизельные — 4%.

Это свидетельствует об изменении структуры спроса. Если раньше Китай для украинского покупателя почти автоматически ассоциировался с электромобилями, то теперь часть интереса смещается к гибридным и бензиновым моделям.

Самые новые авто из Китая

Лидером среди новых легковушек китайского происхождения стал BYD Sea Lion 06. В первом полугодии украинцы приобрели 491 такой автомобиль.

В топ-5 новых моделей вошли:

BYD Sea Lion 06 — 491 авто;

BYD Leopard 3 — 421 авто;

BYD Song L — 263 авто;

Zeekr 001 — 229 авто;

Chery Tiggo 4 — 211 авто.

Что покупали с пробегом

Среди подержанных легковушек из Китая первое место занял BYD Song L. За полгода украинскую регистрацию получили 95 таких авто.

В пятерку лидеров среди подержанных китайских авто вошли:

BYD Song L — 95 авто;

Buick Envision — 76 авто;

BYD Song Plus — 56 авто;

BYD Sea Lion 05 — 46 авто;

Toyota Corolla Cross — 44 авто.

Почему импорт из Китая сократился

Падение импорта автомобилей из КНР происходит на фоне общего охлаждения спроса на электромобили в Украине. В первом полугодии 2026 года рынок BEV сократился вдвое, а среди импортируемых подержанных автомобилей доля электрокаров снизилась с 22% до 11%.

Как ранее писал Минфин, в первом полугодии 2026 года бензиновые авто в Украине выросли на 18%, а гибриды — на 34%. На этом фоне снижение доли электромобилей в китайском импорте выглядит частью более широкого изменения моторных предпочтений украинцев.