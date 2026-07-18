Что происходит с рынком украинской филателии? Почему отдельные марки уже стоят в разы дороже номинала? Какие новинки готовит Укрпочта, и можно ли сегодня рассматривать марки как полноценный инвестиционный актив? В выпуске общаемся с начальницей управления филателистической продукции Укрпочты Наталией Мухиной и главой Киевского общества филателистов Вадимом Ищенко.
Лучшие марки Украины: куда инвестировать, цены и новинки Укрпочты (видео)
Обсудили успех украинских марок на международной выставке в Бостоне, самые ценные современные выпуски, факторы, влияющие на их стоимость, а также перспективы украинской филателии. Кроме того, в выпуске эксклюзивные подробности о предстоящих выпусках Укрпочты.
Источник: Минфин
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