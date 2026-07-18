Лучшие марки Украины: куда инвестировать, цены и новинки Укрпочты (видео)

Что происходит с рынком украинской филателии? Почему отдельные марки уже стоят в разы дороже номинала? Какие новинки готовит Укрпочта, и можно ли сегодня рассматривать марки как полноценный инвестиционный актив? В выпуске общаемся с начальницей управления филателистической продукции Укрпочты Наталией Мухиной и главой Киевского общества филателистов Вадимом Ищенко.