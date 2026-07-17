К закрытию межбанка в пятницу, 17 июля, курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.
На закрытии межбанка доллар подорожал, евро — подешевел
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Открытие 17 июля
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Закрытие 17 июля
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Изменения
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44,63/44,66
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44,67/44,70
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4/4
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51,11/51,13
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51,09/51,11
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2/2
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,17−44,64 грн. Евро покупают за 50,59 грн, а продают за 51,22 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,73−44,75, евро — 51,25−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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