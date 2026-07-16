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16 июля 2026, 16:00 Читати українською

Самая масштабная онлайн-конференция для инвесторов ко Дню Независимости: как присоединиться

В канун Дня Независимости состоится самый масштабный онлайн-ивент, посвященный инвестированию, — конференция InvestFest. Мероприятие уже во второй раз организуют финансовые порталы Минфин и Finance.ua.

В канун Дня Независимости состоится самый масштабный онлайн-ивент, посвященный инвестированию, — конференция InvestFest.

Участие бесплатно для всех желающих разобраться в том, как на практике работают различные инвестиционные активы и какую стратегию выбрать для приумножения капитала уже сегодня. В фокусе окажутся такие активы, как недвижимость и земля. Спикеры будут говорить об инвестициях в фондовый рынок. Также важным вопросом ивента станет финансовая грамотность украинцев, эксперты объяснят, как прокачать ее самостоятельно и какие инструменты могут в этом помочь.

Пока окончательная программа еще утверждается, но участники могут прямо сейчас выбрать, на какие вопросы они хотели бы получить ответы на конференции. Для этого следует перейти по ссылке на сайт InvestFest, выбрать одну из предложенных тем и проголосовать за нее. Это отличный повод стать не просто слушателем, но и внести свой вклад в подготовку ивента. А устроителям это поможет лучше понять, какие темы интересуют будущих участников InvestFest.

На конференции выступят более 20 экспертов, практикующих инвесторов и активных участников рынка, которые в течение 8 часов будут говорить о том, как начать инвестировать с нуля, как избежать ошибок и как формировать портфель, который будет умножать ваш капитал.

Участники получат более 8 часов полезного контента, а по завершении — доступ к презентациям всех спикеров и чата участников конференции.

Синергия для развития

Организация масштабного финансового события такого уровня была бы невозможно без поддержки бизнесов, разделяющих миссию Минфина — повышать финансовую грамотность украинцев и помогать каждому создавать собственную экономическую независимость.

Мы искренне благодарим лидеров рынка, которые уже поддержали InvestFest:

  • ICU (Генеральный партнер) — ведущая финансовая группа, специализирующаяся на управлении активами, частным капиталом и инвестиционно-банковских услугах, а также одним из крупнейших операторов на рынке государственных облигаций (ОВГЗ) в Украине.

  • BRAINVEST (Золотой партнер) — компания по управлению капиталом инвесторов и инвестиционный клуб, помогающий создавать надежные источники пассивного дохода и грамотно распределять активы.

  • Deniz Estate (Золотой партнер) — международное агентство зарубежной недвижимости, которое с 2014 года помогает украинцам инвестировать в прибыльные объекты в Испании, Турции, Занзибаре и других странах мира.

  • Минфин Академия (Партнер мероприятия) — образовательная платформа от ведущего финансового портала страны, обучающая украинцев инвестициям, трейдингу и финансовой грамотности на понятном языке.

  • injobe (Информационный партнер) — современная онлайн-платформа и сервис для поиска работы, подбора персонала и развития карьеры.

  • GOALS ON FIRE (Информационный партнер) — образовательный и мотивационный проект, помогающий людям правильно формировать финансовые цели, создавать личные стратегии и добиваться их.

  • FIREkit (Информационный партнер) — удобный цифровой сервис и приложение для учета личных финансов, отслеживание капитала и планирование пути к финансовой независимости (движению FIRE).

Присоединяйтесь к инвенту и постройте финансовую независимость вместе с InvestFest!

Источник: Минфин
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