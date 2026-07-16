Премьер-министр Украины Сергей Корецкий внес в Верховную Раду представление о назначении членов Кабинета министров, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Новый премьер-министр внес в Раду представление о назначении членов Кабмина: кто в списке
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Кто в новом Кабмине
«В Верховную Раду Украины внесено представление премьер-министра Украины о назначении:
- Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
- Бережной Татьяны Васильевны на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;
- Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Безгина Виталия Юрьевича в должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Бедного Матвея Викторовича должность министра молодежи и спорта Украины;
- Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
- Виговского Ивана Михайловича в должность министра внутренних дел в Украины;
- Высоцкого Тараса Николаевича должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Кравченко Александр Сергеевич на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
- Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
- Маслова Дениса Вячеславовича должность министра юстиции Украины;
- Улютина Денис Валерьевич на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Ферчук Оксаны Витальевны на должность министра цифровой трансформации Украины.
«Верховная Рада Украины рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, регламентом Верховной Рады Украины и Законом Украины «О Кабинете Министров Украины», — написал Стефанчук в Фейсбуке.
Источник: Минфин
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