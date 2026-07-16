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16 июля 2026, 14:26 Читати українською

Новый премьер-министр внес в Раду представление о назначении членов Кабмина: кто в списке

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий внес в Верховную Раду представление о назначении членов Кабинета министров, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий внес в Верховную Раду представление о назначении членов Кабинета министров, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКто в новом Кабмине«В Верховную Раду Украины внесено представление премьер-министра Украины о назначении: Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины; Бережной Татьяны Васильевны на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины; Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины; Безгина Виталия Юрьевича в должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Бедного Матвея Викторовича должность министра молодежи и спорта Украины; Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины; Виговского Ивана Михайловича в должность министра внутренних дел в Украины; Высоцкого Тараса Николаевича должность министра аграрной политики и продовольствия Украины; Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины; Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины; Кравченко Александр Сергеевич на должность министра экономики и окружающей среды Украины; Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины; Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины; Маслова Дениса Вячеславовича должность министра юстиции Украины; Улютина Денис Валерьевич на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины; Ферчук Оксаны Витальевны на должность министра цифровой трансформации Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто в новом Кабмине

«В Верховную Раду Украины внесено представление премьер-министра Украины о назначении:

  • Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
  • Бережной Татьяны Васильевны на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;
  • Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Безгина Виталия Юрьевича в должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Бедного Матвея Викторовича должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
  • Виговского Ивана Михайловича в должность министра внутренних дел в Украины;
  • Высоцкого Тараса Николаевича должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Кравченко Александр Сергеевич на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
  • Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
  • Маслова Дениса Вячеславовича должность министра юстиции Украины;
  • Улютина Денис Валерьевич на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Ферчук Оксаны Витальевны на должность министра цифровой трансформации Украины.

«Верховная Рада Украины рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, регламентом Верховной Рады Украины и Законом Украины «О Кабинете Министров Украины», — написал Стефанчук в Фейсбуке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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