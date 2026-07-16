Новый премьер-министр внес в Раду представление о назначении членов Кабмина: кто в списке

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий внес в Верховную Раду представление о назначении членов Кабинета министров, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Кто в новом Кабмине

«В Верховную Раду Украины внесено представление премьер-министра Украины о назначении:

Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;

Бережной Татьяны Васильевны на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;

Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Безгина Виталия Юрьевича в должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Бедного Матвея Викторовича должность министра молодежи и спорта Украины;

Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;

Виговского Ивана Михайловича в должность министра внутренних дел в Украины;

Высоцкого Тараса Николаевича должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Калашника Николая Владимировича на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;

Кравченко Александр Сергеевич на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;

Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;

Маслова Дениса Вячеславовича должность министра юстиции Украины;

Улютина Денис Валерьевич на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Ферчук Оксаны Витальевны на должность министра цифровой трансформации Украины.

«Верховная Рада Украины рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, регламентом Верховной Рады Украины и Законом Украины «О Кабинете Министров Украины», — написал Стефанчук в Фейсбуке.