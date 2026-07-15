Как сформировать оптимальный инвестиционный портфель из ETF?

Если инвестор не может спрогнозировать, какие рыночные условия ожидают его в будущем, он должен сконфигурировать портфель с ETF таким образом, чтобы тот выдерживал какие-либо рыночные ситуации и мог поддержать инвестора в тот или иной момент времени. Такое мнение озвучила сертифицированная эксперт по работе на фондовом рынке с опытом 20 лет и инвестиционный консультант Биржевого Университета Анна Гапа на конференции VLASNA , организованной финансовыми порталами Минфин и Finance.ua.

Эксперт подчеркнула, что однозначного ответа на вопрос «Какой класс активов целесообразнее или лучше для инвестиций?» не существует. Ведь исторически в разные периоды времени, в зависимости от рыночных условий, тот или иной класс активов показывал лучшую доходность.

В то же время, выбирая оптимальный для себя портфель, инвестору следует ответить на три ключевых вопроса.

1. Какой горизонт инвестирования вы рассматриваете?

«Дело в том, что наибольшую доходность, исторически, на фондовом рынке приносит класс акций, но он очень волатильный и в некоторые периоды может показывать какие-то просадки. И мы можем получать отрицательный результат на своем портфеле», — отмечает Анна Гапа.

Однако если рассматривать отрезки времени более 15 и 20 лет, то экономическая теория говорит, что на таких больших отрезках времени средняя доходность, получаемая инвестором, приближается к его целевому значению.

«Это значит, что если у нас больше 15−20 лет на инвестицию, мы можем более смелее инвестировать в акции. Если же у нас короткий горизонт инвестирования, соответственно инвестиции в акции могут быть очень рискованными», — объясняет эксперт.

2. Какова ваша личная терпимость к риску?

Здесь стоит учесть: готовы ли вы выдерживать большую просадку в активах и собственно какую сумму просадки вы готовы выдержать?

«Ответить на этот вопрос иногда помогает то, сколько у нас времени активной работы, когда мы можем, собственно, накапливать капитал до выхода на пенсию, когда нам нужно будет его потреблять. И второй — это стоимость непосредственно самого капитала и какую долю из него мы можем выделить на эти рисковые инвестиции», — говорит Анна Гапа.

3. Будут ли облагаться налогом курсовые разницы?

К примеру, фонды денежного рынка, имеющие небольшую доходность, могут быть нецелесообразными в вашем портфеле. Инвестору следует решить, хочет ли он получать дивиденды или будет искать фонды, которые их не выплачивают.

Эксперт отмечает, что инвестор должен уплатить налог с дивидендов и эта сумма будет вымываться с накопительного капитала.

«В случае, если вы получаете дивиденды, у вас возникает обязательство. Или если продаете активы из портфеля, у вас возникает обязательство подавать ежегодную декларацию о полученных доходах. Так вот, если вы не хотите ежегодно подавать декларацию, у вас нет других каких-то доходов, по которым вы обязаны это делать, то вы можете выбирать в инвестиции. тратить свое время на заполнение ежегодной декларации», — объясняет Анна Гапа.

Инвестиционная консультантка Биржевого Университета рекомендует поискать альтернативные инвестиционные возможности на украинском внутреннем рынке для обеспечения тех или иных классов активов. Это могут быть, например, денежные средства через банковские депозиты или ОВГЗ.

Полное выступление Анны Гапы и запись трансляции конференции VLASNA вы можете просмотреть по ссылке .

Партнеры мероприятия

Конференция VLASNA прошла в онлайн-формате 9 июля. Участие в мероприятии было бесплатным, а его проведение стало возможным при поддержке:

Генеральный информационный партнер — Благотворительный фонд «Твоя опора», который с 2014 года под руководством Валерии Татарчук предоставляет масштабную гуманитарную помощь. Золотой партнер — «Биржевой университет», где украинцев учат уверенно инвестировать и зарабатывать на фондовом рынке.

Portmone — платежный сервис, с которым прием оплат становится простым и удобным.

Академии Минфин — образовательной платформе о денежной грамотности.

Pro Invest — обучающая программа для создания собственной инвестиционной стратегии и портфеля.

Организаторы конференции VLASNA, сайты Минфин и Finance.ua искренне благодарны партнерам за важный вклад в проведение этого ивента.