96% украинок стремятся к финансовой независимости, но реальный капитал имеют единицы. О чем говорили на конференции VLASNA?

96% украинок стремятся к финансовой независимости, но собственный капитал сегодня имеет лишь незначительную часть. Причина состоит в недостатке знаний, практических инструментов и понятного маршрута к финансовой свободе.

Именно поэтому 9 июля прошла онлайн-конференция VLASNA. Событие было посвящено финансовой независимости украинских женщин, их реальному месту национальной экономике, барьерам на их пути к капитализации и конкретным инструментам для создания пассивного дохода и формирования инвестиционного портфеля. В течение дня участники смотрели и слушали выступления экспертов по финансам, инвестированию, предпринимательству, карьерному развитию, психологии и современным технологиям.

Конференция состояла из трех крупных тематических блоков: инвестиции, собственное дело и карьера. Именно они стали тремя шагами к ответу на главный вопрос: как перейти от желания быть финансово независимым к созданию собственного капитала.

Блок об инвестициях

Первый тематический блок был посвящен инвестициям. Сначала основатель Pro Invest Academy Наида Хотинская рассказала, как сформировать стратегию пассивного дохода, почему важно начинать инвестировать как можно раньше и как создать систему, которая будет работать на долгосрочную финансовую стабильность.

Затем от общих знаний перешли к практике. Так, эксперт фондового рынка Анна Гапа, объяснила принцип работы ETF-фондов, показала, как сформировать сбалансированный инвестиционный портфель и почему именно диверсификация помогает испытывать любые рыночные колебания.

Также своими знаниями поделились Юлия Баткалова, основательница школы BY Finance, рассказавшая о создании первого инвестиционного портфеля. Финансовые планерки iPlan.ua Ульяна Гринчевская и Юлия Бабенко предоставили прошаговую инструкцию по открытию брокерского счета и использованию защитных финансовых инструментов, в частности, ОВГЗ и облигаций.

Блок о собственном деле

Во время онлайн трансляции конференции было представлено исследование Work.ua, по данным которого оказалось, что на сегодня женщины составляют 64% кандидатов на украинском рынке труда. В то же время эксклюзивное исследование Kantar Украина для конференции VLASNA показало, что среди главных барьеров к финансовой свободе женщины называют недостаток знаний, стартового капитала и уверенности в собственных решениях. Поэтому отдельный блок конференции был посвящен предпринимательству и масштабированию бизнеса.

Так, Елена Борисова, CEO Gastro Family и основательница консалтингового агентства SAPUNOVA, рассказала, как строить бизнес, готовый к масштабированию. Она поделилась мнениями, почему франчайзинг может стать эффективной моделью развития и на что стоит обратить внимание украинским компаниям, которые планируют выход на европейские рынки.

Практическим продолжением этой темы стало выступление Юлии Павленко, директора департамента международных операций АО «Укрпочта». Она объяснила, как украинским производителям выйти на глобальные маркетплейсы Etsy, eBay, Amazon и Shopify и какие сегодня открывает международная электронная коммерция.

Блок о карьере

Для многих женщин путь к финансовой независимости начинается с карьерного развития и роста собственного дохода. Именно поэтому третий блок конференции был посвящен участницам, работающим по найму и стремящимся уверенно строить карьеру, увеличивать свою ценность на рынке труда и достигать финансовых целей.

Для того чтобы достичь своих целей следует эффективно представить себя работодателю, клиенту или партнеру. Поэтому Анастасия Шевченко, директор и совладелица Global HR Solutions, рассказала, как с помощью Elevator Pitch сформировать сильный личный бренд и использовать его для карьерного развития. А карьерная консультантка Ульяна Ходоровская поделилась практическими инструментами ведения переговоров. Она объяснила, как аргументированно отстаивать свою ценность.

Конечно, это лишь краткий обзор конференции VLASNA. На самом деле программа была значительно шире и охватила десятки практических инструментов, кейсов и дискуссий о финансах, бизнесе, карьере и личном развитии. Просмотреть полную запись конференции можно по ссылке.

Спасибо партнерам

Проведение конференции стало возможным благодаря поддержке партнеров, разделяющих ценности развития женского предпринимательства, финансовой грамотности и профессионального роста.

Генеральным информационным партнером конференции стал благотворительный фонд «Твоя Опора». Это один из самых больших фондов Украины, который с 2014 года под руководством Валерии Татарчук оказывает масштабную гуманитарную помощь. Это мощная организация, чьи отчеты ежегодно проходят независимый аудит, и единственная украинская команда, входящая во Всемирную федерацию сердца при Всемирной организации здравоохранения. Спасибо за вашу важную миссию!

Наш Золотой партнер — «Биржевой университет». Это единственный в Украине обучающий центр с пятиуровневой системой курсов для инвесторов. Они профессионально учат украинцев инвестировать и уверенно зарабатывать на фондовом рынке.

Также мы искренне благодарны за поддержку наших партнеров:

Portmone — сервиса, с которым прием оплат становится простым и удобным: от платежных ссылок до полноценного интернет-эквайринга. Ибо собственное дело всегда начинается с первого клиента.

— сервиса, с которым прием оплат становится простым и удобным: от платежных ссылок до полноценного интернет-эквайринга. Ибо собственное дело всегда начинается с первого клиента. Академии Минфин — образовательной платформе о финансовой грамотности, которая через онлайн-курсы, воркшопы и вебинары учит грамотно хранить и преумножать свой капитал.

— образовательной платформе о финансовой грамотности, которая через онлайн-курсы, воркшопы и вебинары учит грамотно хранить и преумножать свой капитал. ProInvest Academy — обучающая программа для создания собственной инвестиционной стратегии и портфеля.

Огромное спасибо всем партнерам за поддержку женского лидерства!