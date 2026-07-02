Новые критерии бронирования: кого коснутся изменения и что должен сделать бизнес

Министр экономики Алексей Соболев представил в Верховной Раде Украины обновленные подходы к критериям и порядку бронирования военнообязанных. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Баланс между потребностями

Он подчеркнул, что бронирование остается одним из важных инструментов сохранения кадрового потенциала экономики в условиях полномасштабной войны. В то же время этот механизм должен обеспечивать справедливый баланс между потребностями бизнеса и потребностями Вооруженных Сил Украины.

Министр напомнил, что механизм бронирования основан на присвоении предприятию статуса критически важного. Для получения такого статуса предприятие должно соответствовать как минимум трем критериям.

Обязательные критерии

Два критерия являются обязательными:

уровень средней заработной платы не ниже трех минимальных заработных плат, то есть 25 941 грн, а для предприятий на прифронтовых территориях — не ниже 2,5 минимальных заработных плат, то есть 21 618 грн;

отсутствие налоговой задолженности.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно. Это может быть базовый критерий, определенный постановлением Кабинета Министров Украины, в частности объем уплаченных налогов свыше 1,5 млн евро в год или годовая валютная выручка свыше 32 млн евро и т. п.

Также предприятие может выбрать отраслевой или региональный критерий, утвержденный профильным центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией.

Например, в Минсоцполитики есть критерии для производителей протезов, ортопедической обуви, в Минэкономики есть один из критериев для крупных важных компаний, касающийся высокой средней зарплаты, но это лишь один из дополнительных критериев, есть сотни других, из которых можно выбрать. Всего 66 государственных органов утвердили 164 отраслевых и 225 региональных критериев.

Отдельно министр остановился на предприятиях, работающих на прифронтовых территориях. С сентября 2025 года для них введена возможность увеличения объемов бронирования до 100%.

За этот период дополнительно забронировано около 50 тыс. работников на 2 133 предприятиях. В целом количество забронированных на прифронтовых территориях удвоилось и достигло около 100 тыс. человек. Также в последние месяцы наблюдается активный рост в таких отраслях экономики, как перерабатывающая промышленность, строительство, транспорт.

«Критически важные предприятия сегодня генерируют 60% поступлений в бюджет. Поэтому задача государства — сохранить возможность для таких предприятий работать, платить налоги, поддерживать экономику и в то же время обеспечить прозрачность и справедливость в применении механизма бронирования», — подчеркнул Алексей Соболев.

Министр отметил, что системный пересмотр подходов к бронированию в последний раз проводился в декабре 2024 года. В условиях полномасштабной войны это длительный период, поэтому обновление критериев является своевременным шагом. Для этого в июне Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление.

Основные изменения касаются трех направлений: критерия заработной платы, отраслевых и региональных критериев, а также расчета квоты для работников, работающих по совместительству.

В соответствии с решением правительства центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть свои отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий.

По состоянию на 1 июля все соответствующие министерства утвердили свои критерии, 15 из них уже опубликованы, остальные находятся на завершающем этапе государственной регистрации. Все критерии должны быть полностью обновлены и обнародованы до конца недели.

По предварительным расчетам, обновление отраслевых и региональных критериев касается примерно 20 % предприятий. Именно в отношении них государственные органы, утвердившие измененные критерии, должны пересмотреть ранее принятые решения. На этой неделе такие предприятия будут проинформированы о необходимости подачи пакета документов для определения критичности по новым критериям.

Для подавляющего большинства предприятий, чей отраслевой или региональный критерий остался без изменений, правительство вводит упрощенный порядок подтверждения статуса. В таком случае предприятие подает только справку о средней заработной плате работников за последний месяц и налоговый расчет. Документы необходимо подать до 10 августа.

Отдельное изменение касается работников-совместителей. Ранее такие работники, а также лица, которым уже предоставлена отсрочка, в частности многодетные родители или студенты, могли учитываться в квоте бронирования одновременно на нескольких предприятиях. Теперь работник учитывается в квоте только по одному месту работы — тому, по которому срок трудовых отношений является наибольшим. Бизнес был проинформирован об этом изменении еще в начале июня.

Предприятиям, у которых после изменения правил учета квота бронирования оказалась превышенной, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины направляет соответствующие уведомления. В течение следующей недели они должны привести количество забронированных работников в соответствие с новой квотой.